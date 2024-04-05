05 Nis 2024 - 21:00- Teknoloji G:

Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı

Togg ve D-Smart GO iş birliğiyle T10X kullanıcıları, 100'den fazla canlı TV kanalına erişim sağlayarak yolculuklarını eğlence dolu hale getirecek. Güvenlik öncelikli bu yeni hizmet, Trumore platformu üzerinden sunuluyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı mask
Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı
Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı
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Togg ve D-Smart GO'dan Dev İş Birliği: Yolculuklar Artık Daha Eğlenceli

Türkiye'nin öncü teknoloji firmalarından Togg, mobilite sektöründe yepyeni bir adım atarak, D-Smart GO ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık sayesinde, Togg'un T10X kullanıcıları, araç içi deneyimlerini zenginleştirecek bir yenilikle tanışacak: 100'den fazla canlı TV kanalına erişim imkanı. Togg ve D-Smart GO'nun ortaklığı, Trumore dijital platformu aracılığıyla gerçekleşiyor, bu platform üzerinden sunulan Tru.Store uygulama mağazası, kullanıcılara sadece bir dokunuş uzaklıkta bir eğlence dünyası vaat ediyor.

Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı

 Eğlence Dolu Yolculuklar için Trumore ve D-Smart GO Gücü

Togg, akıllı yaşam çözümleriyle dikkat çeken bir firma olarak, kullanıcılarına sunduğu Trumore platformu üzerinden konforlu ve eğlenceli yolculuk deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Yapılan iş birliği neticesinde T10X kullanıcıları, D-Smart GO'nun sunduğu geniş içerik kütüphanesine erişim sağlayabilecekler. Bu kütüphane, en sevilen filmler, dünya çapında popüler diziler, heyecan verici spor müsabakaları, belgeseller ve çok daha fazlasını içeriyor. Ayrıca, D-Smart GO’ya özel kanallar da bu platformda yer alıyor, böylece T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film ve diziye, belgesel ve çocuk programlarına kolaylıkla ulaşabilecekler.Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı

 Güvenlik Öncelikli Eğlence

Togg, yolculuk sırasında eğlencenin yanı sıra güvenliği de ön planda tutuyor. Bu doğrultuda, T10X'teki akıllı cihazlar, araç hareket halindeyken sürücü ekranını kapatarak, güvenliği maksimum düzeyde tutmayı amaçlıyor. Eğlence, aracın yolcu ekranından kesintisiz bir şekilde devam ediyor, böylece yolculuklar daha keyifli ve güvenli bir hale geliyor.Togg’un akıllı araçları artık daha akıllı! T10X'lerde D-Smart GO ile canlı TV zamanı

 Togg kullanıcıları, D-Smart GO'yu Trumore uygulaması üzerinden etkinleştirerek, 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Bu iş birliği, Togg'un yolculuk deneyimini daha da üst seviyeye taşıma hedefiyle tam bir uyum içerisinde.

# araç, türkiye, çocuk, spor, teknoloji

05 Nis 2024 - 21:00 - Teknoloji

Mahreç  Sadiye Dura

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