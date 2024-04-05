Yapay zeka güncellemesi alan Samsung modelleri satışa sunuldu: İşte o modeller ve özellikleri!

Samsung, teknoloji dünyasında yine bir ilke imza atarak Galaxy S23 Serisi, Z Flip5, Z Fold5, S23FE ve Tab S9 Serisi cihazlar için Galaxy AI güncellemesini duyurdu. 28 Mart itibariyle MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr web sitesinde tüketicilere sunulan bu güncelleme, One UI 6.1 arayüzü ile birlikte gelerek Samsung cihazlarını daha akıllı hale getiriyor. Avrupa’nın lider elektronik perakendecisi MediaMarkt, müşteri deneyimini ön planda tutarak yaşamı kolaylaştıran bu yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor.

Yenilikçi yapay zeka yetenekleri ile tanışın

Galaxy AI güncellemesi, günlük yaşamı daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir dizi yenilikçi yapay zeka yeteneği sunuyor. Google ile entegre çalışan Circle to Search ve Web Asistanı, arama motoru ve web gezintisi deneyimlerini zahmetsiz ve daha verimli kılarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Chat Asistanı, Ses Kaydı Asistanı ve Not Asistanı gibi özellikler, iş ve günlük yaşamda kullanılan araçları daha da geliştirerek kullanıcıların zamanından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Dil engellerini aşın, yaratıcılığınızı konuşturun

Sözlü Çevirmen ve Live Translate özellikleri, anlık çeviri imkanı sunarak kullanıcıların dil bilmeyen ülkelerde bile rahatça iletişim kurmalarını sağlıyor. Yaratıcı Düzenleme, Düzenleme Önerisi ve Anlık Ağır Çekim gibi özellikler ise kullanıcıların profesyonel düzeyde video ve fotoğraf içerikleri üretmelerine olanak tanıyor. Bu yenilikçi yapay zekâ yetenekleri, Samsung Galaxy kullanıcılarının yaratıcılıklarını sınırlandırmadan ifade etmelerine imkan veriyor.

MediaMarkt’ta Samsung yenilikleri

MediaMarkt, müşteri deneyimini her zaman en üst seviyede tutmayı hedefleyerek, teknolojinin getirdiği yenilikleri tüketicilerle buluşturmayı sürdürüyor. Samsung'un One UI 6.1 ile güçlendirilmiş yeni yapay zekâ yeteneklerine sahip cihazları, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr adresinde kullanıcıları bekliyor. Samsung Galaxy AI güncellemesi alan cihazlar, günlük yaşamı daha da kolaylaştıran ve verimliliği artıran özelliklerle donatılmış durumda.

Kullanıcı deneyimleri bir üst seviyede

Samsung ve MediaMarkt işbirliği ile sunulan bu güncelleme, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, günlük işlerde büyük kolaylıklar ve yenilikler sunuyor. MediaMarkt, teknoloji meraklılarını ve Samsung kullanıcılarını bu yenilikçi güncellemeyi deneyimlemeye davet ediyor.

Samsung Galaxy AI güncellemesi

MediaMarkt ve Samsung, yapay zekâ teknolojilerindeki bu yenilikçi adımlarla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Samsung Galaxy AI güncellemesi alan cihazlar, artık MediaMarkt mağazalarında ve online platformunda tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yapay zekâ destekli yeni özelliklerle donatılmış bu cihazlar, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha verimli ve keyifli hale getirmeyi vaat ediyor.