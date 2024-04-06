Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz… Bolu halkı da bekliyor…

2024 Bayram tatili ve 2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını, köprü ve otoyol geçişlerini ücretsiz kullanmanın keyfini çıkaracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, şehir içi ulaşımı kolaylaştırarak, vatandaşlara büyük bir kolaylık sunuyor. Ancak, Bolu halkı da bu tür uygulamaların kendi şehirlerinde de gerçekleştirilmesini umut ediyor.

Bayram tatilinde ücretsiz geçişler

6 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar sürecek olan bayram tatilinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan otoyollar ile İstanbul'daki iki büyük köprüden geçişler ücretsiz olacak. Bu uygulama, bayram tatilinde seyahat edecek vatandaşlar için büyük bir rahatlık sağlayacak.

Geniş kapsamlı toplu taşıma desteği

Ayrıca, 10 Nisan Çarşamba'dan 12 Nisan Cuma'ya kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN gibi önemli raylı sistemler ve İstanbul'un Gayrettepe-Havalimanı-Arnavutköy metro hattı dahil, belediyeler ve ilgili kuruluşlar tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de vatandaşlara ücretsiz olacak.

23 Nisan'da ücretsiz toplu taşıma ayrıcalığı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların ve vatandaşların şehir içinde rahatça dolaşabilmeleri için Başkentray, Marmaray, İZBAN ve İstanbul'un önemli metro hatları gibi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak. Bu özel gün, ulaşım kolaylığı sayesinde daha da özel bir hale gelecek.

Vatandaşlara sunulan kolaylıklar

Bu kararlar, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayarak, özel günlerde aile ziyaretleri ve şehir içi etkinliklere katılımı teşvik ediyor. Bolu halkı da bu tür uygulamaların kendi şehirlerinde de hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor.

Ulaşımda yeni bir dönem

Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen bu önlemler, toplu taşıma kullanımını teşvik ederek, trafik yoğunluğunu azaltmayı ve çevre dostu ulaşım seçeneklerini öne çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, vatandaşların ulaşım maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Bayram ve 23 Nisan'da toplu taşıma sevinci

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek ücretsiz toplu taşıma hizmetleri, bayram ve 23 Nisan sevincini şehirler arası ve şehir içinde seyahat edecek herkese yayacak. Bolu halkı da bu tür uygulamaların kendi şehirlerinde de gerçekleştirilmesini umut ediyor.