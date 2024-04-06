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Özcan'ın Vali Erkan Kılıç ile ilk resmi buluşması

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde 52.71 oy oranıyla sandıktan çıkan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olarak mazbatasını alır almaz Vali Erkan Kılıç ile bir araya geldi. İki liderin şehrin geleceği için ortak çalışma sözü ve Bolu için planlanan projeler haberimizde…

Arzu Sarı
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Özcan'ın Vali Erkan Kılıç ile ilk resmi buluşması mask
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Bolu'nun yeni başkanı hızlı başladı

Tanju Özcan, 31 Mart'taki seçimlerin ardından Bolu Belediye Başkanı olarak resmen göreve başladı. İlk iş olarak, Vali Erkan Kılıç'ı ziyaret ederek, şehrin geleceğine dair önemli bir adım attı.

Sıcak bir karşılama ve ortak hedefler

Vali Kılıç, Başkan Özcan'ı makamında ağırlayarak, başarılar diledi. Bu sıcak karşılama, iki lider arasındaki uyumun ve Bolu için ortak hedeflerin belirlenmesinin ilk adımı oldu.

Bolu'nun geleceği için stratejik planlama

Ziyarette, Bolu'nun kalkınması için yapılacak projeler ve hedefler masaya yatırıldı. İki lider, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimi için el ele verme konusunda mutabık kaldı.

Yeni dönem, yeni umutlar

Özcan'ın başkanlığı, Bolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Şehrin her alanda gelişimine yönelik adımların atılması planlanıyor, bu da Bolu halkına yeni umutlar vaat ediyor.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışı

Başkan Özcan, seçim vaatlerini yerine getirme ve vatandaşların sesine kulak verme sözü verdi. Bolu halkının talep ve önerilerinin, yönetim anlayışının merkezinde olacağını vurguladı.

Ortak vizyonla ilerleyen Bolu

Vali Kılıç ve Başkan Özcan'ın bu ilk buluşması, Bolu'nun geleceği adına atılan önemli bir adım olarak kaydedildi. İki liderin ortak vizyonu, şehrin gelişim yolculuğunda kritik bir rol oynayacak.

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06 Nis 2024 - 10:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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