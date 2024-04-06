Özcan'ın Vali Erkan Kılıç ile ilk resmi buluşması

Bolu'nun yeni başkanı hızlı başladı
Tanju Özcan, 31 Mart'taki seçimlerin ardından Bolu Belediye Başkanı olarak resmen göreve başladı. İlk iş olarak, Vali Erkan Kılıç'ı ziyaret ederek, şehrin geleceğine dair önemli bir adım attı.
Sıcak bir karşılama ve ortak hedefler
Vali Kılıç, Başkan Özcan'ı makamında ağırlayarak, başarılar diledi. Bu sıcak karşılama, iki lider arasındaki uyumun ve Bolu için ortak hedeflerin belirlenmesinin ilk adımı oldu.
Bolu'nun geleceği için stratejik planlama
Ziyarette, Bolu'nun kalkınması için yapılacak projeler ve hedefler masaya yatırıldı. İki lider, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimi için el ele verme konusunda mutabık kaldı.
Yeni dönem, yeni umutlar
Özcan'ın başkanlığı, Bolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Şehrin her alanda gelişimine yönelik adımların atılması planlanıyor, bu da Bolu halkına yeni umutlar vaat ediyor.
Vatandaş odaklı yönetim anlayışı
Başkan Özcan, seçim vaatlerini yerine getirme ve vatandaşların sesine kulak verme sözü verdi. Bolu halkının talep ve önerilerinin, yönetim anlayışının merkezinde olacağını vurguladı.
Ortak vizyonla ilerleyen Bolu
Vali Kılıç ve Başkan Özcan'ın bu ilk buluşması, Bolu'nun geleceği adına atılan önemli bir adım olarak kaydedildi. İki liderin ortak vizyonu, şehrin gelişim yolculuğunda kritik bir rol oynayacak.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.