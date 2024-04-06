Seben Orman yollarında menfez ve köprü inşaat projeleri başlıyor

Seben'deki orman yolları, Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod numaralı yollar üzerinde yapılacak olan sanat yapısı inşaatı ile yenileniyor. Bu projeler, doğal güzellikleri ön plana çıkarırken, yolların fonksiyonelliğini artıracak. İhale, elektronik ortamda ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek, detaylar EKAP platformunda yer alıyor.

Projeye Genel Bakış

Projenin Amacı: Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu hamlesi, orman yollarını sanat eserlerine dönüştürmeyi ve böylece bu alanlardan geçişin keyfini artırmayı hedefliyor. Projeler, bölgenin doğal dokusunu bozmadan, estetik bir iyileştirme ve güçlendirme sağlayacak. İhalenin 15 Nisan 2024'te gerçekleşeceği ve tüm tekliflerin elektronik ortamda, EKAP üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiş. Bu süreç, şeffaflık ve erişilebilirliği esas alıyor.

İhale ve Katılım Koşulları

Katılımcılar, ihaleye dair tüm detaylara EKAP üzerinden ulaşabilirler. İhaleye katılım için gerekli olan belgeler ve yeterlilik kriterleri belirlenmiş durumda. Ayrıca, projenin başarıyla tamamlanması için gerekli olan mühendislik ve mimarlık deneyimleri de tanımlanmıştır. Yerel firmaların ihaleye katılımı özellikle teşvik ediliyor, bu da bölgesel ekonomiye katkı sağlayacak.

Bu projelerin tamamlanmasıyla Seben orman yolları, hem güvenli hem de estetik bir yolculuk deneyimi sunacak. Sanatsal yapılar, bölgenin doğal manzarasıyla uyumlu bir şekilde tasarlanacak.