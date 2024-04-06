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Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı

Aydın'da bir internet abonesinin, abonelik sözleşmesindeki keyfi fiyat artışlarına ve haksız uygulamalara karşı başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda, mahkeme tüketici lehine karar verdi. Bu dava, benzer sorunlar yaşayan aboneler için önemli bir emsal teşkil ediyor.

Mustafa Aykan
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Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı mask
Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı
Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı
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Ali Emre Dingin'in, bir internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışları ve haksız sözleşme uygulamalarına karşı başlattığı hukuk mücadelesi, tüketiciler için umut verici bir sonuçla neticelendi. İnternet aboneliği sürecinde yaşadığı mağduriyetler sonucunda hem Tüketici Hakem Heyeti'ne (THH) hem de Tüketici Mahkemesi'ne başvuran Dingin, önemli bir zafer elde etti.

Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı

Tüketiciyle Firma Arasındaki Anlaşmazlık

Dingin, taahhüdüne rağmen faturalarında yapılan keyfi artışlar ve abonelik sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle, öncelikle firmanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçti. Vergi artışları gerekçe gösterilerek fiyatların yükseltildiğini öğrenen Dingin, aboneliğini sonlandırmak istediğinde ise karşılaştığı zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı

Hukuki Süreç ve Mahkeme Kararı

İlk olarak Efeler Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran ancak ret yanıtı alan Dingin, ardından Aydın Tüketici Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkeme, THH'nin kararını iptal ederek Dingin'in lehine karar verdi ve fazla ödenen tutarların yanı sıra mahkeme masraflarının da iadesine hükmetti.

Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı

Tüketici Hakları ve Öneriler

Bu süreç, Dingin'in başından geçenler ve aldığı hukuki yardım, diğer tüketicilere de yol gösterici oldu. Tüketicilerin benzer durumlarla karşılaşmaları halinde öncelikle THH'ye başvurmaları ve ardından gerektiğinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, abonelik sözleşmelerini dikkatlice incelemeleri ve hukuksuz icra takibi başlatıldığında itiraz etmeleri önem taşıyor.

Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının keyfi fiyat artışlarını mahkemeye taşıdı

Ali Emre Dingin'in yaşadığı deneyim, tüketicilerin haklarını arama konusunda ne kadar ısrarcı olmaları gerektiğini gösteriyor. Bu dava, internet servis sağlayıcıları tarafından yapılan haksız uygulamalara karşı tüketici haklarının korunması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

06 Nis 2024 - 14:00 - Asayiş

Mahreç  Mustafa Aykan

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