Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Yenilenen yollar

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, Uluçay Orman İşletme Şefliği altında yürütülen 2024 yılı yol programı çerçevesinde, 3 kilometrelik depo içi ve 6 kilometrelik üstyapı yolunu başarıyla yeniledi. Bu çalışmalar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleri ile gerçekleştirilerek, bölgenin ulaşım ağını modernize etti.

Sürekli denetim ve kalite kontrolü

Yol yenileme süreci, düzenli aralıklarla yapılan denetimler ve kalite kontrolleri ile desteklendi. Bu sayede, çalışmaların planlandığı gibi zamanında ve standartlara uygun şekilde tamamlanması sağlandı, böylece projenin verimliliği artırıldı.

Taşıma araçlarına sorunsuz geçiş

Yenilenen yollar, kamyon ve treyler gibi ağır yük taşıma araçlarının depo alanlarındaki hareketlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıdı. Bu gelişme, bölgedeki lojistik faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağladı.

Düzen ve güvenlikte artış

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, yapılan çalışmaların depo alanlarında daha düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturduğunu ifade etti. Bu durum, bölgedeki iş güvenliği standartlarını önemli ölçüde iyileştirdi.

Kapsamlı yol yenileme başarısı

2024 yılı üstyapı programı kapsamında Mudurnu Orman İşletme Şefliği 005 Kod Nolu Yolda gerçekleştirilen 6 kilometrelik yol yenileme çalışması, bölge için önemli bir başarı olarak kaydedildi. Bu çalışma da, bölge müdürlüğüne ait iş makineleri ile başarıyla tamamlandı.

Mudurnu'da yenilikçi bir dönem

Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yolları yenileme çalışmaları, bölgede hem güvenliği hem de verimliliği artırarak yeni bir dönemi başlatıyor. Orman içi ve depo yollarının modernizasyonu, bölgedeki taşıma ve depolama faaliyetlerini kolaylaştırıyor ve daha düzenli bir çalışma ortamı sunuyor.