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Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mudurnu’da orman yollarını yeniliyor. Taşıma ve depolama işlemlerini daha güvenli ve düzenli hale getirecek olan bu proje bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek. Detaylar haberimizde…

Mustafa Aykan
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Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi mask
Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi
Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi
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Yenilenen yollar

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, Uluçay Orman İşletme Şefliği altında yürütülen 2024 yılı yol programı çerçevesinde, 3 kilometrelik depo içi ve 6 kilometrelik üstyapı yolunu başarıyla yeniledi. Bu çalışmalar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleri ile gerçekleştirilerek, bölgenin ulaşım ağını modernize etti.

Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Sürekli denetim ve kalite kontrolü

Yol yenileme süreci, düzenli aralıklarla yapılan denetimler ve kalite kontrolleri ile desteklendi. Bu sayede, çalışmaların planlandığı gibi zamanında ve standartlara uygun şekilde tamamlanması sağlandı, böylece projenin verimliliği artırıldı.

Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Taşıma araçlarına sorunsuz geçiş

Yenilenen yollar, kamyon ve treyler gibi ağır yük taşıma araçlarının depo alanlarındaki hareketlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıdı. Bu gelişme, bölgedeki lojistik faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağladı.

Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Düzen ve güvenlikte artış

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, yapılan çalışmaların depo alanlarında daha düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturduğunu ifade etti. Bu durum, bölgedeki iş güvenliği standartlarını önemli ölçüde iyileştirdi.

Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Kapsamlı yol yenileme başarısı

2024 yılı üstyapı programı kapsamında Mudurnu Orman İşletme Şefliği 005 Kod Nolu Yolda gerçekleştirilen 6 kilometrelik yol yenileme çalışması, bölge için önemli bir başarı olarak kaydedildi. Bu çalışma da, bölge müdürlüğüne ait iş makineleri ile başarıyla tamamlandı.

Mudurnu’da 6 km’lik orman yolu yenilendi

Mudurnu'da yenilikçi bir dönem

Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yolları yenileme çalışmaları, bölgede hem güvenliği hem de verimliliği artırarak yeni bir dönemi başlatıyor. Orman içi ve depo yollarının modernizasyonu, bölgedeki taşıma ve depolama faaliyetlerini kolaylaştırıyor ve daha düzenli bir çalışma ortamı sunuyor.

# mudurnu, orman

06 Nis 2024 - 16:00 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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