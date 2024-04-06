Batı Karadeniz'in doğa harikaları ve jeolojik mirasları

Kastamonu'nun doğal ve jeolojik zenginlikleri

Batı Karadeniz'in incisi Kastamonu, Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu gibi doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu eşsiz yerler, şehrin Türkiye'nin en önemli jeolojik mirasları arasında yer almasını sağlıyor. Kastamonu'nun bu doğa harikaları, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar ve keşifler sunuyor.

JEOKAR: Kastamonu'nun jeolojik mirası

Güney Karadeniz Jeoparkı (JEOKAR) projesi, Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsayan ve toplam 4 bin 414 kilometrekarelik bir alanda, Türkiye'nin jeolojik çeşitliliğini sergiliyor. Bu proje, bölgenin doğal ve jeolojik zenginliklerini korumayı ve tanıtmayı amaçlayarak UNESCO Küresel Jeoparkları Ağı'na katılma hedefi güdüyor.

Ulusal ve uluslararası arenada Kastamonu

Kastamonu'nun jeolojik miraslarının tanıtımı için yapılan çalışmalar, şehrin doğal güzelliklerinin korunması ve tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu çabalar, bölgenin jeolojik çeşitliliğini ve turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde artırmayı hedefliyor.

Jeopark olma yolunda Kastamonu ve ekonomik imparları

Kastamonu'nun jeopark olarak ilan edilmesi, bölge ekonomisine ve kırsal turizme önemli katkılar sağlayacak. Jeolojik alanların turizme açılması, kırsal kalkınmayı teşvik ederek yerel halkın yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip.

Türkiye'nin genişleyen jeopark ağı

Türkiye, Kula Salihli Jeoparkı ile başlayan jeopark ağını genişletmeye devam ediyor. Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu birkaç bölgede jeopark kurma çalışmaları, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek ülkenin jeolojik mirasının korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Kastamonu'nun doğa ve tarihle buluşması

Kastamonu, doğal güzellikleri ve zengin jeolojik mirası ile hem doğa hem de tarih severler için eşsiz bir destinasyon. Bu bölge, ziyaretçilerine doğayla iç içe, huzurlu ve öğretici bir deneyim sunuyor. Kastamonu'nun bu eşsiz mirası, gelecek nesiller için korunması ve keşfedilmesi gereken değerli bir hazine olarak öne çıkıyor.