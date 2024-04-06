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CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması

Bolu'da CHP, Tahsin Mert Karagöz liderliğinde tarihi bir zafer elde etti. Yerel seçimler sonrası coşku sürerken, Tanju Özcan'ın Ankara yolculuğu ve Bolu için yeni hedefler bu başarının ardından gelen planlar arasında yer alıyor.

Mustafa Aykan
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CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması
CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması
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Bolu'da CHP'nin tarihi zaferi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu'da CHP için tarihi bir başarıya sahne oldu. İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve genç ekibi, partinin il genelinde birinci olmasını sağlayarak, cumhuriyet tarihinin en büyük zaferlerinden birini elde etti.

CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması

Mazbata heyecanı ve sözlerin gücü

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreniyle resmi görevlerine başlayan CHP'li yöneticiler, seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Karagöz, bu başarının, partinin heyecanını her yere yayma hedefiyle elde edildiğini belirtti.

CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması

Genç ekibin başarısı ve özveri

Karagöz, "Akıl yaşta değil baştaymış" diyerek, genç ekibin elde ettiği başarıyı vurguladı. Bu başarının, emek ve özveriyle kazanıldığını ve Bolu'da CHP'nin tarihinde yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması

Tanju Özcan'a verilen destek ve hedefler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a verilen destekle birlikte, Karagöz ve ekibi, zorluklara rağmen hedeflerine ulaşmanın yollarını arıyor. Belediye sayısını artırma hedefi, gelecek planlarının merkezinde yer alıyor.

CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması

Ankara yolunda yeni hedefler

Karagöz, Tanju Özcan'ın Ankara hedefine ulaşması için çalışacaklarını duyurdu. Bu yeni hedef, Bolu'dan alınan güç ve motivasyonla Ankara'da devam edecek bir başarı yolculuğunun habercisi olarak görülüyor.

CHP’li Karagöz’ün zafer konuşması

Bolu'da yeni bir başlangıç

Tahsin Mert Karagöz'ün liderliğinde, Bolu CHP'de yeni bir dönem başlıyor. Genç ekibin dinamizmi ve ileriye dönük hedefleri, partinin hem Bolu'da hem de Ankara'da yaratacağı değişimin temellerini atıyor.

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06 Nis 2024 - 18:00 Bolu- Siyaset

Mahreç  Mustafa Aykan

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