06 Nis 2024 - 19:00- Siyaset G:

Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

Gerede'deki seçim sürecinde yaşanan güvenlik tartışmaları ve şaibe iddiaları sonrası, CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçimlerin şeffaflığı ve adilliği için yeniden sayım ve seçimlerin yenilenmesi talebinde bulundu.

Mustafa Aykan
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Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?
Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?
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Gerede seçimlerinde şaibe alarmı

Gerede ilçesindeki seçim süreci, CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Uç, seçim güvenliği ve şaibe iddialarına dikkat çekerek, yaşananların demokrasi adına kaygı verici olduğunu belirtti.

Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

Oy farkı ve itirazların reddi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Gerede'de AK Parti ve BBP arasındaki kıl payı oy farkı, seçim sonuçlarına yönelik tartışmaları alevlendirdi. BBP'nin geçersiz oylar ve usulsüzlüklerle ilgili itirazlarının İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmesi, sürecin şeffaflığına gölge düşürdü.

Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

Seçim güvenliği üzerine endişeler

CHP Merkez İlçe Başkanı Uç, seçimlerin adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmediğine yönelik endişelerini paylaştı. Geçersiz oylar ve usulsüzlük iddialarının yeterince incelenmemesi, seçim güvenliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

İlçe Seçim Kurulunun tutumu eleştirildi

Yerel basında yer alan, oy pusulalarının mühürlü çuvallar yerine açık sandıklarla taşındığını gösteren görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekti. Bu duruma İlçe Seçim Kurulunun sessiz kalması, CHP Merkez İlçe Başkanı tarafından eleştirildi.

Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

CHP'nin demokrasiye olan bağlılığı

Başkan Uç, CHP'nin her zaman demokrasi ve doğruluk yanında olduğunu vurgulayarak, Gerede'deki seçim sürecinde yaşananlar karşısında tüm partilere eşit mesafede olduklarını ve mağdur edilen herkesin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

İl Seçim Kurulundan adil karar beklentisi

Gerede'deki seçim süreciyle ilgili iddiaların İl Seçim Kuruluna taşındığını belirten Uç, kurulun adil ve doğru bir karar vermesini umduğunu dile getirdi. Seçimlerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse yenilenmesi çağrısında bulunarak, demokratik sürecin sağlıklı işlemesinin önemine dikkat çekti.

Gerede’de seçim tekrarlanacak mı?

# seçim, chp, başkan, gerede, ak parti

06 Nis 2024 - 19:00 Bolu/ Gerede- Siyaset

Mahreç  Mustafa Aykan

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