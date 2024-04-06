Bolu Arçelik, Beko oluyor…

Arçelik'ten küresel marka yenilenmesi

Koç Holding'in prestijli şirketi Arçelik, global rekabette öne çıkmak adına marka kimliğinde radikal bir değişikliğe gidiyor. Artık Arçelik, Türkiye'den başlayarak tüm dünya genelindeki faaliyetlerini "Beko" markası altında yürütecek. Bu stratejik karar, şirketin uluslararası alanda daha tutarlı ve güçlü bir marka imajı oluşturma amacını taşıyor.

Global bir marka olarak pozisyonlanma

Bu dönüşüm, Beko'nun zaten uluslararası arenada sağlamış olduğu güçlü itibardan ve tüketici güveninden faydalanmayı amaçlıyor. Beko, yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle dünya çapında tanınan bir marka haline gelmiş durumda. Arçelik'in bu hamlesi, Beko'yu şirketin tüm global operasyonlarının merkezine yerleştiriyor.

Yurt dışı bağlı ortaklıklarda yeni bir başlangıç

Arçelik'in marka stratejisindeki bu yenilik, yurt dışındaki bağlı ortaklıkların da kurumsal unvanlarının Beko markasını yansıtacak şekilde değiştirilmesini kapsıyor. Bu değişiklik, şirketin dünya çapında tek bir marka altında güçlü ve bütünleşik bir kimlik oluşturma hedefine katkıda bulunuyor.

Türkiye'de marka çeşitliliğinin korunması

Arçelik A.Ş., Türkiye içerisindeki operasyonlarını Arçelik Pazarlama A.Ş. aracılığıyla sürdürecek ve Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure gibi çeşitli yerel markalarla faaliyetlerine devam edecek. Bu, şirketin yerel pazardaki çeşitliliğini ve gücünü koruyacağını gösteriyor.

Beko'nun küresel ayak izleri genişliyor

Beko, 57 ülkede 55.000 çalışanı ve 13 ülkede yer alan 45 üretim tesisi ile küresel bir oyuncu olarak kendini kanıtlamış durumda. Arçelik ve Beko başta olmak üzere, 22 farklı ürün markası altında global pazarda faaliyet gösteriyor, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunuyor.

Arçelik'in zengin mirası ve yenilikçi geleceği

1950'lerin başında kurulan Arçelik, Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesini üretmek gibi önemli yeniliklere imza attı. 2000'li yıllarda marka imajını Robot Çelik ile yenileyerek sektördeki liderliğini pekiştiren Arçelik, şimdi Beko markası altında yeni bir döneme adım atıyor. Bu stratejik dönüşüm, şirketin uzun ve başarılı tarihinde yeni bir mile taşı oluşturuyor.