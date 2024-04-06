Samsung Galaxy S23 Ultra'da büyük indirim: Teknoloji severlerin dikkatine!

Samsung'un teknoloji dünyasına damga vuran amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, devasa bir indirim kampanyasıyla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor. Qualcomm'un geliştirdiği güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile donatılmış olan bu cihaz, yüksek performansı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.

İşlemci ve hafıza gücünde zirve deneyimi

Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 8 GB RAM kombinasyonuyla sıra dışı bir performans sergiliyor. Bu güçlü donanım, oyunlardan çoklu görevlere kadar her türlü kullanımı sorunsuz bir şekilde destekliyor. Cihazın sunmadığı microSD kart desteğiyle birlikte, kullanıcılar yüksek hafızalı modelleri tercih ederek bu durumu avantaja çevirebilir.

Göz alıcı ekran ve kamera özellikleri

6,8 inç boyutundaki Dinamik AMOLED ekranı, 3088 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızıyla göz kamaştırıyor. Her zaman açık ekran özelliği ile kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyan Galaxy S23 Ultra, akıcı ve canlı bir ekran deneyimi sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen cihaz, 200 megapiksellik ana kamera, lazer otofokus, optik görüntü sabitleme, periskop telefoto ve ultra geniş açı kamera gibi özelliklerle donatılmış durumda. Fotoğrafçılıkta yeni bir çığır açan bu telefon, 10 kata kadar optik zoom yapabilen periskop kamerasıyla da dikkat çekiyor.

Pil ömrü ve şarj kapasitesi

5.000 mAh kapasiteli pil ile uzun süreli kullanım vaat eden Galaxy S23 Ultra, 45 watt hızlı şarj özelliği sayesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Telefon, sadece 30 dakikada yüzde 65 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Kampanyalı fiyatlar ve renk seçenekleri

Samsung Galaxy S23 Ultra, şimdi 61.999 TL yerine sadece 51.999 TL'ye satışa sunuluyor. Bu büyük indirim fırsatı, özellikle beyaz renk seçeneği için geçerli. Teknoloji severler, bu eşsiz fırsatı değerlendirerek hayallerindeki akıllı telefonu avantajlı bir fiyatla satın alabilirler.