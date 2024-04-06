iPhone kullanıcıları dikkat: iOS 17.5 ile gelen yeni özellikler belli oldu!

Apple'ın akıllı telefon dünyasına yeni bir güncelleme daha sunuyor. iOS 17.5, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak bir dizi yeniliği beraberinde getiriyor. Avrupa'daki kullanıcılar için büyük bir adım olan doğrudan internet sitesinden uygulama indirme özelliği, tasarım güncellemeleri ve yeni takip sistemi gibi yenilikler dikkat çekiyor. Bu güncelleme, iOS 17 serisinin en son sürümü olma özelliğini taşıyor ve iOS 18'in tanıtılmasından önce kullanıma sunulacak.

Doğrudan internet sitesinden uygulama indirme

iOS 17.5, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında önemli bir yenilik sunuyor. "Web Dağıtımı" adı verilen bu özellik sayesinde, Avrupalı kullanıcılar artık geliştiricilerin kendi sitelerinden doğrudan uygulama indirebilecek. Bu özelliğin kullanılabilmesi için geliştiricilerin Apple'ın geliştirici programının bir üyesi olması, uygulamanın AB'de bir milyon indirmeye sahip olması ve veri toplama konusunda şeffaf olmaları gerekiyor.

Tasarım ve kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler

iOS 17.5, kullanıcı deneyimini artırmak için işletim sistemi genelinde bazı tasarım güncellemelerine de yer veriyor. Kitaplar uygulaması ve Ayarlar menüsünde yapılan değişiklikler, kullanım kolaylığını ve estetiği ön planda tutuyor. Ayrıca, podcast widget'ında dinlenen içeriğe göre değişen renklerle daha dinamik bir deneyim sunuluyor.

Yenilenen istenmeyen takip sistemi

Airtag gibi takip cihazlarının istenmeyen kullanımlarına karşı yeni önlemler getiren iOS 17.5, "Bul" uygulamasına eklenecek yeni bir özellikle kullanıcıların güvenliğini artırıyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar, Apple sertifikalı olmasalar bile takip izlemelerini görebilecek ve gerekirse devre dışı bırakabilecek.

iOS 17.5 ne zaman gelecek?

iOS 17.5'in kesin yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, güncellemenin çok yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu sürüm, iOS 18'in Haziran ayında tanıtılmasından önce yayımlanacak son iOS 17 güncellemesi olacak.

Apple’ın son güncellemesi

iOS 17.5, iPhone kullanıcıları için bir dizi önemli yenilik ve iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. Avrupa'daki kullanıcılara özel doğrudan uygulama indirme özelliği, tasarım güncellemeleri ve yeni güvenlik önlemleri ile iOS deneyimi bir adım ileri taşınıyor. Apple'ın bu son güncellemesi, iOS 18'e geçiş yapmadan önce kullanıcıların karşılaşacağı son büyük yeniliklerden biri.