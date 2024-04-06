Cep telefonu tarifelerinde tarihi zam: İşte zamlı fiyatlar!

Türkiye'nin iletişim sektörü düzenleyicisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni tarife ücretlerini açıkladı. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme, iç ve dış hat aramaları ile mesajlaşma ücretlerine önemli oranlarda zam getiriyor.

Yurt içi ve yurt dışı aramalarında keskin artış

BTK'nın açıklamasına göre, yurt içi telefon görüşmelerinin dakika başına maliyeti 3 lira 12 kuruşa yükselirken, yurt dışı aramalar için bu ücret 31 lira 35 kuruşa çıkıyor. Bu artış, vatandaşların iletişim masraflarında önemli bir yükselişe neden olacak.

SMS ve diğer hizmet ücretlerinde değişiklik

Yeni tarifeye göre, yurt içi SMS gönderimi 2 lira 23 kuruşa mal olacak. Diğer taraftan, hattın devri, isim veya numara değişikliği gibi işlemler için de yeni ücretler belirlendi. Bu kapsamda, hat devri 59 lira 83 kuruş, isim ve ünvan değişikliği 40 lira 86 kuruş, numara değişikliği ise 136,52 TL olarak fiyatlandırıldı.

SIM kart değişiminde yüksek ücret

Kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası sonucunda SIM kart değişikliği gerektiğinde, kullanıcıların cebinden 136 lira 52 kuruş çıkacak. Yurt dışı SMS ücretleri ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi, bilinmeyen numaralarla yapılan aramaların dakikası ise 8 lira 84 kuruş oldu.

Operatörlerin ücret sınırlaması

Türkiye'nin önde gelen mobil operatörleri olan Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, BTK'nın belirlediği bu ücretlerin üzerinde bir tarife talep edemeyecekler. Bu durum, tüketicilere bir miktar koruma sağlasa da, yeni tarifeler yine de ciddi bir mali yük getiriyor.

Yurt dışından telefon getirenler için önemli düzenleme

BTK, yurt dışından Türkiye'ye cep telefonu getiren vatandaşlar için kayıtsız kullanım süresini 120 günden 180 güne çıkardı. Bu süre, e-Devlet üzerinden iki defaya mahsus olmak üzere uzatılabilecek. Ayrıca, yurt dışı telefon kayıt ücreti Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltildi, bu da yurt dışından telefon getirme maliyetini önemli ölçüde artırdı.