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Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu

Sakaryaspor-Boluspor maçında VAR hakemi belli oldu. Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, play-off yarışında önem taşıyor. Maç detayları ve daha fazlası için haberimizi okuyun.

Mustafa Aykan
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Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu mask
Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu
Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu
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Boluspor'un, play-off yolunda kritik bir viraj olarak gördüğü Sakaryaspor karşılaşmasının VAR hakemleri açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli mücadele, 29. hafta kapsamında gerçekleşecek ve tarafların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor.

Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu

VAR koltuğunda kim oturacak?

TFF'nin resmi açıklamasına göre, Eskişehir Bölgesi'nden deneyimli Video Yardımcı Hakemi Turgut Doman, VAR sorumlusu olarak görev yapacak. AVAR (Yardımcı Video Yardımcı Hakem) koltuğunda ise Sarper Barış Saka'nın oturacağı duyuruldu. Bu atamalar, maçın adaletli bir şekilde yönetilmesi açısından kritik bir rol oynayacak.

Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu

Maçın detayları

Sakaryaspor ve Boluspor arasında gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, Sakaryaspor'un ev sahipliğinde ve play-off yarışının kızıştığı bir dönemde yapılacak. Maç, 20.30'da başlayacak ve futbolseverler, takımların sahada sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu

Neden bu maç önemli?

Sakaryaspor ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Bu maç, her iki takım için de play-off yarışında kritik öneme sahip. Kazanan takım, üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatma ve play-off iddiasını güçlendirme şansını elde edecek.

Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu

Takip edilmesi gerekenler

Futbolseverler ve takım taraftarları, Bolu Gündem ve Bolu Olay siteleri üzerinden maçın detaylarına ve son dakika gelişmelerine ulaşabilir. Maç öncesi analizler, takımların form durumları ve maç sonrası değerlendirmeler de futbol tutkunları için önemli bilgiler sunacak.

Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki kritik mücadelede VAR hakemi belli oldu

# gündem, boluspor

06 Nis 2024 - 17:16 Sakarya- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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