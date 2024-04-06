Şanlıurfa'da Süper Kupa coşkusu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Şanlıurfa’da son durum

Şanlıurfa, futbolseverlerin merakla beklediği Süper Kupa maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, 11 Nisan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak olan bu büyük mücadele, sadece futbolseverlerin değil, Şanlıurfa'nın turizmine de canlılık katıyor.

Otellerde doluluk oranı yüzde yüz

Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olması, kenti adeta bir festivale çevirdi. Özellikle bayram tatiliyle birleşen bu büyük spor etkinliği, otel doluluk oranlarını zirveye taşıdı. Şehirdeki 8 bin yatak kapasitesine sahip oteller, hem yerli hem de yabancı turistlerle tamamen doldu. Turizmciler ve yerel işletmeciler, bu yoğunluğu fırsata çevirmek için kolları sıvadı.

Futbol şehrin sokaklarında

Maçın heyecanı, sadece stadyumla sınırlı kalmıyor; Şanlıurfa'nın tarihi sokakları, meydanları ve kafeleri de bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının renkli görüntüleri, şehrin dört bir yanında kardeşlik ve rekabeti bir arada sergiliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek ve unutulmaz anlar yaşamak için Şanlıurfa'ya akın ediyor.

Lezzet durakları ve misafirperverlik

Şanlıurfa, misafirperverliği ve benzersiz lezzetleriyle de taraftarları ağırlamaya hazır. Kebap ustası Salih Akkuş'un, kente gelen her taraftara yönelik "ciğer kebabı yemeden gitmeyin" tavsiyesi, yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Turizmci Ercan Saygı ise, Galatasaray kafilesini ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ve maç için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtiyor.

Şanlıurfa'da futbol ve festival bir arada

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı, futbolun ötesinde, bir kültür ve turizm festivaline dönüşüyor. Hem bayram hem de futbol heyecanını bir arada yaşamak isteyenler için Şanlıurfa, eşsiz bir destinasyon haline geliyor. Bu büyük etkinlik, kentin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayarak, unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.