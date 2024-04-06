Fenerbahçe Süper Kupa’ya U-19 takımıyla mı çıkacak? Süper Kupa maçı öncesi son notlar!

2023 yılının futbol takvimindeki en önemli karşılaşmalardan biri, Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa için Şanlıurfa'da kozlarını paylaşacak olması. İlk kez Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar sebebiyle ertelenen bu mücadele, futbolseverler için adeta bir bayram niteliğinde.

Bir asırlık rekabetin yeni perdesi

Bu maç, iki takımın 399. randevusu olarak tarihe geçecek. Geçmişteki karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 148 galibiyetle üstünlüğü bulunurken, Galatasaray 127 kez zafer elde etti. 123 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu derbi, aynı zamanda gol sayılarıyla da dikkat çekici; Fenerbahçe 540, Galatasaray ise 496 golle rakip fileleri havalandırdı.

Süper Kupa'da dördüncü randevu

Süper Kupa'nın yeniden 2006 yılında başlamasından bu yana, iki takım üç kez bu kupada karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın iki, Fenerbahçe'nin ise bir galibiyeti bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor; Galatasaray kupayı altıncı kez kazanmanın, Fenerbahçe ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmenin peşinde.

Son dönemde Galatasaray'ın üstünlüğü

Son 10 karşılaşmada Galatasaray, 4 galibiyetle sahadan daha fazla mutlu ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe'nin 2 galibiyeti bulunurken, 4 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalar, iki takım arasındaki rekabetin ne denli çekişmeli geçtiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Teknik direktörlerin sekizinci mücadelesi

Galatasaray'ın başında Okan Buruk, Fenerbahçe'nin başında ise İsmail Kartal bulunuyor. İki teknik adamın takımları daha önce yedi kez karşı karşıya geldi ve bu müsabakalarda Okan Buruk'un takımları üç, İsmail Kartal'ın takımları iki galibiyet elde etti. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin genç gücü sahada

Fenerbahçe, bu önemli maçta U19 takımıyla sahada yer alacak. Bu karar, kulübün olağanüstü genel kurulunda alındı ve futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu hamle, genç oyuncuların kendilerini kanıtlama fırsatı bulacağı bir platform olarak görülüyor.

Tribün gelirleri depremzedelere

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirleri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına kullanılmak üzere bağışlanacak. Bu jest, iki kulübün sosyal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Maçın hakemleri belli oldu

Bu heyecan verici mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Burak Şeker görev alacak.