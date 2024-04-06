Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı

Kariyerinde Zirve Yolculuğu

Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl" ile dünya çapında bir üne kavuştu. Dizi, 55 ülkede yayınlanarak büyük bir başarıya imza attı. Uzerli'nin performansı, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Bu başarı onun adını uluslararası alanda daha da duyurdu.

Sosyal Medyanın da Gözdesi

Oyuncunun sosyal medya hesapları, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Her paylaşımı, geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Meryem Uzerli, özel hayatı ve profesyonel çalışmalarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Riyad'dan Özbekistan'a

Son olarak, Riyad'da bir ailenin düzenlediği özel bir yemeğe katılan Uzerli, bu etkinlikten tam 4 milyon TL kazanç sağladı. Yemeğin ardından Uzerli'nin Özbekistan'a geçtiği ve burada yeni projeler üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Bu olay, Meryem Uzerli'nin hem sanatçı kimliğiyle hem de bir marka yüzü olarak ne denli değerli olduğunun altını çiziyor. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan Uzerli, aldığı yüksek ücretlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.