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Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle hafızalara kazınan ve Hürrem Sultan karakteriyle gönülleri fetheden Uzerli, son dönemdeki hareketleriyle adından söz ettiriyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımları ve başarılı kariyeriyle dikkat çeken güzel oyuncu, şimdi de bir yemekten aldığı ücretle gündemde. Riyad'da bir ailenin davetlisi olarak katıldığı özel yemekte Uzerli'nin cebine giren miktar dudak uçuklatıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı mask
Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı
Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı
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Kariyerinde Zirve Yolculuğu

Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl" ile dünya çapında bir üne kavuştu. Dizi, 55 ülkede yayınlanarak büyük bir başarıya imza attı. Uzerli'nin performansı, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Bu başarı onun adını uluslararası alanda daha da duyurdu.

Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı

Sosyal Medyanın da Gözdesi

Oyuncunun sosyal medya hesapları, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Her paylaşımı, geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Meryem Uzerli, özel hayatı ve profesyonel çalışmalarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor.Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı

Riyad'dan Özbekistan'a

Son olarak, Riyad'da bir ailenin düzenlediği özel bir yemeğe katılan Uzerli, bu etkinlikten tam 4 milyon TL kazanç sağladı. Yemeğin ardından Uzerli'nin Özbekistan'a geçtiği ve burada yeni projeler üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.Meryem Uzerli'nin Riyad'da bir yemekle kazandığı servet dudak uçuklattı

Bu olay, Meryem Uzerli'nin hem sanatçı kimliğiyle hem de bir marka yüzü olarak ne denli değerli olduğunun altını çiziyor. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan Uzerli, aldığı yüksek ücretlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

# Medya, dizi, uluslararası

06 Nis 2024 - 20:20 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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