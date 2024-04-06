Kızılcık Şerbeti'nde şaşıtan gelişme: Alev ve Abdullah'ın barışması izleyicileri kızdırdı!

Şok Barışma Sahnesi

Türk televizyonunun sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", dün akşam yayınlanan bölümüyle yine gündeme oturdu. Dizide, Abdullah'ın, önceki bölümlerde karısının ölümünde payı olduğu gerekçesiyle suçladığı ve ayrıldığı yasak aşkı Alev ile barışması izleyicilerin tepkisini çekti. Olay yaratan sahnede, Abdullah'ın Alev için bir ev tuttuğu ve ilişkilerini sürdürmeye karar verdiği gösterildi. Bu gelişme, sosyal medyada hızla yayılarak büyük eleştiri topladı.

Yasak Aşkın Ev Hali

Bölümün dikkat çeken detaylarından biri de Abdullah'ın, Alev için tuttuğu evin çocuk odaları oldu. Evde, bir kız ve bir erkek çocuğu için hazırlanan odalar, Alev'in ikiz bebeklere hamile olduğu söylentilerini güçlendirdi. İzleyiciler, bu yasak ilişkinin devam etmesini ve özellikle çocuk odalarının gösterilmesini eleştiren yorumlar yaptı.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi

"Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Kızılcık Şerbeti", her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak dün akşamki bölüm, Alev ve Abdullah'ın ilişkisine dair gelişmelerle izleyicileri ikiye böldü. Sosyal medya platformları, "Metresi nasıl normalleştirirsiniz?" ve "Bitirin artık bu saçmalığı" gibi sert yorumlarla doldu. İzleyiciler, dizinin bu tarz konuları normalleştirme çabasını eleştiren yorumlarla yapımcılara seslerini duyurmaya çalıştı.

Gelecek Bölümlerde Ne Olacak?

"Kızılcık Şerbeti"nin son bölümünde yaşananlar, gelecek bölümler için de merak uyandırıyor. Alev ve Abdullah'ın ilişkisinin akıbeti, izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin senaryo ekibi ve yapımcılarının, izleyicinin bu tepkilerine nasıl bir yanıt vereceği ise henüz belirsizliğini koruyor.