Boluspor, Sakaryaspor sınavından puansız ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 29. haftasında, futbolseverlerin gözü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki mücadeleye çevrildi. Sahasında güçlü rakibi Boluspor'u ağırlayan Sakaryaspor, kritik bir galibiyete imza attı. Bu önemli karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Erken golle gelen üstünlük

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sol kanattan Burak Süleyman'ın mükemmel bir serbest vuruş kullanması ve Odishe Roshi'nin kafa vuruşu ile direkten dönen topu Del Valle'nin ağlara göndermesi, Sakaryaspor'a erken bir üstünlük sağladı.

Savunma ve orta sahanın mücadelesi

İlk golün ardından her iki takım da kıyasıya bir mücadeleye girişti. Boluspor'un eşitliği sağlama çabalarına karşın, Sakaryaspor savunması ve orta saha oyuncuları kritik müdahalelerde bulunarak skoru korumayı başardı.

Roshi'den eski takımına gol

İlk golün asistini yapan Burak Süleyman, 43. dakikada yine sahneye çıktı. Orta sahanın gerisinden yaptığı pasla Odishe Roshi'yi buluşturdu. Roshi, sağ kanattan ceza sahasına girerek kusursuz bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Boluspor'un çabaları sonuç vermedi

Maçın ikinci yarısında Boluspor, skoru değiştirmek için yoğun bir çaba sarf etti. Özellikle 72. dakikada Nogueira Junior'un serbest vuruşu, az farkla dışarı çıktı. Ancak Boluspor'un tüm çabalarına rağmen skor değişmedi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe oldu.

Sakaryaspor’un kadrosu: Cihan Topaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk (Oğuz Yıldırım dk. 74), Rajko Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Odise Roshi (Sinan Kurt dk. 66), Burak Süleyman (Zdravko Dimitrov dk. 74), Del Valle (Çağlayan Menderes dk. 54), Kabongo Kasongo (Dino Ndlovu dk. 74)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler (Vusal Iskandarlı dk. 46), Onur Ulaş, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Oğuz Kağan Güçtekin (İdrissa Camara dk. 76), Abdoulaye Diarrassouba (Nogueira Junior dk. 46), Daniel Avramovski, Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 61), Hakan Bilgiç, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 68)

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Sakaryaspor'un galibiyet gollerini Del Valle 3. dakikada, Odise Roshi ise 43. dakikada kaydetti. Erdi Dikmen ise 52. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Sarı kartlar ise Sakaryaspor'dan Muhammed Himmet Ertürk, Rajko Rotman ve Odise Roshi'ye, Boluspor'dan ise Berk Yıldız ve Onur Ulaş'a çıktı.