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Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi, muhtarlık seçimlerinin ardından yaşanan kanlı çatışmaların yankıları sürüyor. 1 Mart tarihinde muhtarlık seçimi sonuçları üzerine çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından, olayın failleri hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde, şüphelilerin izine Bolu'da rastlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı! mask
Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!
Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!
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Yolcu Otobüsünde Sıkı Takip

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, rutin yol kontrolü esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Kimlik beyanında bulunmayan üç şüpheli şahıs üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan derinlemesine araştırmalar sonucu, bu şahısların Mardin'de yaşanan muhtarlık kavgasının baş şüphelileri olduğu anlaşıldı.

Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suçları Ortaya Çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler; 48 yaşındaki Murat Y., 43 yaşındaki Kadri A. ve 50 yaşındaki Mehmet Can D., jandarma ekiplerince titiz bir çalışma sonucu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Mardin'de muhtarlık seçimi sonuçlarına duydukları memnuniyetsizlik sebebiyle Hilmi A.'nın ölümüne, Ş.A. ve İ.Y.'nin yaralanmasına neden oldukları belirlendi.Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!

Adalete Teslim Edildiler

Sorgulama ve ilk işlemlerinin ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bu trajik olay, muhtarlık seçimlerinin ne derece ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve lokal politik anlaşmazlıkların nasıl kanlı çatışmalara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma devam ederken, olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
# jandarma

07 Nis 2024 - 12:49 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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