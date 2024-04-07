Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!

Yolcu Otobüsünde Sıkı Takip

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, rutin yol kontrolü esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Kimlik beyanında bulunmayan üç şüpheli şahıs üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan derinlemesine araştırmalar sonucu, bu şahısların Mardin'de yaşanan muhtarlık kavgasının baş şüphelileri olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suçları Ortaya Çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler; 48 yaşındaki Murat Y., 43 yaşındaki Kadri A. ve 50 yaşındaki Mehmet Can D., jandarma ekiplerince titiz bir çalışma sonucu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Mardin'de muhtarlık seçimi sonuçlarına duydukları memnuniyetsizlik sebebiyle Hilmi A.'nın ölümüne, Ş.A. ve İ.Y.'nin yaralanmasına neden oldukları belirlendi.

Adalete Teslim Edildiler

Sorgulama ve ilk işlemlerinin ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bu trajik olay, muhtarlık seçimlerinin ne derece ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve lokal politik anlaşmazlıkların nasıl kanlı çatışmalara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma devam ederken, olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.