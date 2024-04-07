Mardin’deki katliamın faillerini Bolu polisi yakaladı!

Yolcu Otobüsünde Sıkı Takip
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, rutin yol kontrolü esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Kimlik beyanında bulunmayan üç şüpheli şahıs üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan derinlemesine araştırmalar sonucu, bu şahısların Mardin'de yaşanan muhtarlık kavgasının baş şüphelileri olduğu anlaşıldı.
Şüphelilerin Kimlikleri ve Suçları Ortaya Çıktı
Gözaltına alınan şüpheliler; 48 yaşındaki Murat Y., 43 yaşındaki Kadri A. ve 50 yaşındaki Mehmet Can D., jandarma ekiplerince titiz bir çalışma sonucu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Mardin'de muhtarlık seçimi sonuçlarına duydukları memnuniyetsizlik sebebiyle Hilmi A.'nın ölümüne, Ş.A. ve İ.Y.'nin yaralanmasına neden oldukları belirlendi.
Adalete Teslim Edildiler
Sorgulama ve ilk işlemlerinin ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bu trajik olay, muhtarlık seçimlerinin ne derece ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve lokal politik anlaşmazlıkların nasıl kanlı çatışmalara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma devam ederken, olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.