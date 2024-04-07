Çizmecioğlu kardeşlere ait binada meydana gelen 29 kişinin ölümüne sebep olan yangında 8 tutuklama

Beşiktaş'ın Gayrettepe semtinde bulunan ve Bolu'nun saygın ailelerinden Çizmecioğlu ailesine ait bir binada meydana gelen yangın, büyük bir yasın yanı sıra ciddi soruşturmaları da beraberinde getirdi. 2 Nisan'da çıkan yangın, 16 katlı binanın tadilat halindeki alt katlarında başladı ve kısa süre içinde 29 masum insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Yangın, aynı zamanda Çizmecioğlu ailesinin tarihi mirasının da yok olmasına neden oldu.

Tarihi Binanın Trajedisi

Yangının vurduğu bina, Bolu'nun tanınmış ve köklü ailelerinden Çizmecioğlu ailesine, özellikle Taner ve Tanju Çizmecioğlu kardeşlere aitti. Bu yapı, Beşiktaş'ın gözde mekanlarından biri olarak biliniyor ve ailenin sosyal ve ekonomik mirasının bir parçasıydı. Yangın, sadece can kaybıyla değil, aynı zamanda bu tarihi ve kültürel mirasın kaybıyla da derin bir iz bıraktı.

Soruşturma Süreci Detayları

Yangın sonrası başlatılan soruşturma, şüphelilerin ifadeleri ve olay yerindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliği üzerine yoğunlaşıyor. Şimdiye kadar 8 kişi tutuklanırken, soruşturma ayrıca işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izinleri ve yangın anındaki denetim süreçlerini de inceliyor. Bu, yangının ardındaki idari ve teknik eksikliklerin derinlemesine araştırılacağını gösteriyor.

Toplumsal Yankı ve Adalet Arayışı

Bu olay, toplumda güvenlik önlemlerinin önemini ve kamu kurumlarının denetim sorumluluğunu tekrar gündeme getirdi. Kaybedilen hayatların anısı ve adalet arayışı, soruşturmanın her aşamasında ön planda tutuluyor. Beşiktaş'taki yangın, tarihi ve kültürel bir mirasın kaybının yanı sıra, gelecekteki benzer felaketlerin önlenmesi için alınması gereken derslerle de hafızalarda kalacak.