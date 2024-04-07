Yollar doldu, hayat durma noktasına geldi; Sanırsınız kavimler göçü yaşanıyor

Ramazan Bayramı'nın bu yıl 9 gün olması, yurt içi ve yurt dışı tatil planları yapan vatandaşları harekete geçirdi. Milyonlarca insan, uzun tatil süresince huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmek umuduyla yollara düştü. Ancak tatilin başlamasıyla birlikte yolların kalabalıklaşması, planlanan huzurlu tatili bir anda zorlu bir yolculuğa dönüştürdü.

Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kritik noktalardan biri olan Bolu'da, trafik durma noktasına geldi. Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi, tatilcilerin akınına uğradı. Avşar köyü ve Köroğlu Rampaları mevkiinde dur-kalk ilerleyen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Bolu'da polis, jandarma ve karayolları ekipleri, otoyolda meydana gelen kazalara anında müdahale ederek trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Bolu Dağı ve Düzce'de Durum Farksız

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de bayram yoğunluğu yaşandı. Ankara istikametinde yoğunluk artarken, İstanbul istikameti nispeten daha sakin kaldı. Maddi hasarlı kazalar nedeniyle sıkışan trafik, ekiplerin hızlı müdahalesi ile normale döndürülmeye çalışıldı. Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kemikli rampasında Önlemler Artırıldı

İstanbul'un Karadeniz bağlantısını sağlayan Kemikli Rampaları'nda trafik, alınan önlemler sayesinde akıcı olarak sağlanıyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, bölgede trafik denetimlerini artırdı. Sürücüler, emniyet kemeri ve hız limitleri konusunda uyarılıyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Bozkurt, yaşam tünelinde alınan sürücülere "yaşam için kısa bir mola" diyerek, trafik kurallarının önemini vurguluyor.

Trafik Ekipleri Kesintisiz Çalışıyor

Her bayram olduğu gibi, bu bayram da trafik ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, ekip ve personel sayısını artırarak gerekli tedbirleri almış durumda. Radar ekipleri ve otobüs denetimleri, yolcuların güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.