Bayram yaklaşırken Bolu’dan otobüs yolculukları cep yakıyor: Fiyatlarda büyük artış!

Bayram öncesi, Bolu’dan büyük şehirlere ve diğer popüler destinasyonlara otobüs ile seyahat etmeyi düşünen vatandaşlar için bilet fiyatları önemli bir maliyet kalemi olacak gibi görünüyor. Giderek artan bilet fiyatları, özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere olan yolculuklarda dikkat çekici düzeylere ulaştı.

Bayramda Yolculuk Maliyetleri Artıyor

Bolu’dan İstanbul’a seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatları 279 TL’den başlarken, bu fiyat 399 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ankara yönüne gitmek isteyenler ise 249 TL’den başlayan fiyatlarla karşılaşsa da, bazı seferlerde bilet fiyatı 400 TL’ye ulaşabiliyor. Bu artışlar, özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde daha belirgin hale geliyor.

Bolu’dan yola çıkacaklar için diğer şehirlere olan seyahatler de benzer bir fiyat artışı gösteriyor. Örneğin, Bolu - Yalova arası bilet fiyatları 259 TL’den, Bolu - Bursa için 359 TL’den başlıyor. Daha uzak mesafelere seyahat etmek isteyenler için Bolu - Giresun güzergahı 780 TL gibi daha yüksek bir maliyet sunuyor.

Bilet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bayram gibi özel dönemlerde seyahat planı yaparken, erken rezervasyonun önemi büyük. Fiyat karşılaştırması yaparak ve erken alım yaparak bilet fiyatlarındaki artışlardan en az derecede etkilenmek mümkün. Ayrıca, otobüs firmalarının sunduğu kampanyaları takip etmek, maliyetleri bir nebze olsun azaltabilir.