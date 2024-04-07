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Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!

Amasra'da gece yarısı define avı: Bolu'dan gelen 6 maceraperest, tarihi kemerleri kazarken yakalandı. Polis baskını, ele geçirilen malzemeler ve "Her şey devletimiz için" mesajı ile gündem oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!
Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!
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Bolu'dan Bartın'a Uzanan Define Peşindeki Macera

Bolu'dan yola çıkarak Bartın'ın tarihi Amasra ilçesine gelen altı maceraperest kafadar, define bulma umuduyla ilçe mezarlığında bulunan tarihi kemerleri kazarak büyük bir risk aldı. Kendilerine define vaadiyle dolu bir macera sunan sosyal medya grupları tarafından kandırılan bu şahıslar, adeta bir film sahnesini andıran bir operasyonla yakalandı.

Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!

Gece Yarısı Define Operasyonu

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta ışık ve kalabalık bir grubun varlığını tespit etti. Define arayıcıları, tam donanımlı ekipmanlarıyla; jeneratör, kazma, kürek ve beton delici ile tarihi kemerleri kazmaya devam ederken, polisin sessizce yaklaşmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!

Yakalama Anında Büyük Şok ve Trajikomik Sahne

Polisler, çalışmalarına o kadar dalmış olan kafadarları, yanlarına kadar sokulup, "kolay gelsin" diyerek şaşkınlık yarattı. Gözaltına alınan şahısların, "Her şey devletimiz için" şeklindeki mesajları ise dikkat çekti. Define avcıları, adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen deliller ise adeta bir film sahnesini andıran şekilde el arabası ile taşındı.Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!

Deliller ve Malzemeler Adliyeye Taşındı

Define aramak için kullanılan jeneratör, projektör, akaryakıt, battaniye, beton delici, kazma, kürek ve demir levye gibi malzemeler, polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma, Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.

# Medya, polis, bartın

07 Nis 2024 - 13:28 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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