Bolu’dan Bartın’a giden 6 definecinin hayalleri suya düştü!

Bolu'dan Bartın'a Uzanan Define Peşindeki Macera

Bolu'dan yola çıkarak Bartın'ın tarihi Amasra ilçesine gelen altı maceraperest kafadar, define bulma umuduyla ilçe mezarlığında bulunan tarihi kemerleri kazarak büyük bir risk aldı. Kendilerine define vaadiyle dolu bir macera sunan sosyal medya grupları tarafından kandırılan bu şahıslar, adeta bir film sahnesini andıran bir operasyonla yakalandı.

Gece Yarısı Define Operasyonu

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta ışık ve kalabalık bir grubun varlığını tespit etti. Define arayıcıları, tam donanımlı ekipmanlarıyla; jeneratör, kazma, kürek ve beton delici ile tarihi kemerleri kazmaya devam ederken, polisin sessizce yaklaşmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Yakalama Anında Büyük Şok ve Trajikomik Sahne

Polisler, çalışmalarına o kadar dalmış olan kafadarları, yanlarına kadar sokulup, "kolay gelsin" diyerek şaşkınlık yarattı. Gözaltına alınan şahısların, "Her şey devletimiz için" şeklindeki mesajları ise dikkat çekti. Define avcıları, adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen deliller ise adeta bir film sahnesini andıran şekilde el arabası ile taşındı.

Deliller ve Malzemeler Adliyeye Taşındı

Define aramak için kullanılan jeneratör, projektör, akaryakıt, battaniye, beton delici, kazma, kürek ve demir levye gibi malzemeler, polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma, Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.