Bakan Ali Yerlikaya ‘Hayatla Yarışılmaz’ diye uyardı; Sakın yarışmayın!

Bayram öncesi, herkesi tatlı bir heyecan sararken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik güvenliği konusunda yaptığı vurgu, bu bayramı ailelerin ve sevdiklerin yanında huzur içinde geçirmek için bir hatırlatma oldu. Bakan Yerlikaya'nın trafik kurallarına uyma çağrısını yinelediği ve emniyet kemerinin önemine dikkat çektiği mesajı, her bir vatandaşın ailesine kavuştuğu bu özel günlerde güvenliği ön planda tutması için bir uyarı niteliği taşıyor.
Bayram Sevincine Gölge Düşürmeyin
Ramazan Bayramı tatili yarın başlıyor ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini belirtti. Özellikle, otomobil ya da otobüs fark etmeksizin emniyet kemerinin takılmasının önemine işaret etti.
İstatistiklerle Trafik Gerçeği
Bayram tatilinde güvenli bir yolculuk için uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, son beş yıl içinde meydana gelen trafik kazalarının acı istatistiklerini paylaştı. Bu dönemde, 514 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 26 bin 667 kişinin yaralandığını belirterek, tatil süresince güvenli sürüş tekniklerinin ve kuralların hayati önem taşıdığını vurguladı.
Bayramda Yollarımız Güvende
Yerlikaya, tatil boyunca trafik tedbirleri kapsamında toplam 65 bin 600 personelin görev yapacağını açıkladı. Polis ve jandarma ekiplerinin, hava ve mobil radar araçlarıyla birlikte bayram tatili süresince yollarda olacağını ifade etti. Bakan Yerlikaya, sevdiklerimize olan özlemi dindirmek için yapılan yolculukların, bir kayıpla sonuçlanmaması için herkesi uyardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.