Lokum cenneti Safranbolu’dan Batı Karadeniz’e 300 ton lokum…

2024 Ramazan Bayramı'nda Safranbolu, 300 ton lokum üretimiyle tatlı bir geleneği sürdürüyor. UNESCO mirasının kalbinde, 50 çeşit katkısız lokumla tatilcileri bekleyen bu tarihi şehir, unutulmaz bir tatil vaat ediyor.

Safranbolu'da lokum şöleni

Karabük'ün incisi Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasıyla bilinirken, 3 bin yıllık geçmişiyle de lokum üretiminde öne çıkıyor. 2024 Ramazan Bayramı için koyduğu 300 tonluk üretim hedefiyle, tatilcileri tatlı bir serüvene davet ediyor.

Lokumda çeşitlilik sanatı

Safranbolu'nun lokumları, safranlıdan güllüye, fındıklıdan çikolatalıya kadar uzanan 50 farklı çeşidiyle tatlı düşkünlerinin gözdesi. Her bir lokum, katkısız ve doğal lezzetiyle tatilcilerin damak zevkine hitap ediyor.

Her bütçeye uygun lezzetler

180 liradan başlayan fiyatlarla sunulan Safranbolu lokumları, 900 liraya kadar çıkabilen çeşitliliğiyle her bütçeye uygun tatlar sunuyor. Çerez oranının fiyatları etkilediği bu tatlı serüven, ziyaretçilere geniş bir seçenek yelpazesi vaat ediyor.

Bayram tatilinde lokum bereketi

Erdinç Sezer gibi lokum üreticileri, 9 günlük bayram tatilinin Safranbolu için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Şehrin doluluk oranının %100'e ulaşması beklenirken, lokum satışlarının da rekor kırması öngörülüyor.

Üretim aşkıyla dolu bir yıl

Sezer, bayram için şimdiden 30 ton lokum üretildiğini ve üretimin devam edeceğini ifade ediyor. Firmanın 82. yılını kutlayan bu özel dönemde, Safranbolu lokumu tatilciler için vazgeçilmez bir lezzet haline geliyor.

Katkısız lezzetin peşinde

Safranbolu lokumunun katkı maddesi içermemesi ve taze üretilmesi, ürünlerin kısa raf ömrüne rağmen lezzet ve tazelik garantisi sunuyor. Bu, Safranbolu'nun tatlı üretimindeki kalite anlayışını yansıtıyor.

Yenilikçi tatlar ve geleneksel favoriler

En çok rağbet gören safranlı ve çifte kavrulmuş lokumların yanı sıra, şeker ilavesiz, hurma suyuyla tatlandırılan tahin helvası gibi yenilikçi ürünler de Safranbolu'nun tatlı mirasını zenginleştiriyor. Her yıl yeni lezzetlerle tatilcilerin karşısına çıkan Safranbolu, tatlı bir bayram vaadiyle bekliyor.