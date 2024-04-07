07 Nis 2024 - 19:00- Gündem G:

Babadan kızına ramazan davulculuğu

Babasının sağlık sorunları nedeniyle ramazan davulculuğu görevini devralan 14 yaşındaki Elif Ebrar'ın hikayesi haberimizde… Genç kızın müzikle olan bağını ve mahalle sakinlerinin ona gösterdiği sevgiyi keşfedin…

Sadiye Dura
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Babadan kızına ramazan davulculuğu
Babadan kızına ramazan davulculuğu
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Bir davulun hikayesi

Ahmet Kurtuluş, uzun yıllardır ramazan davulculuğu yaparak mahalle sakinlerini sahura kaldırıyordu. Ancak bir sağlık sorunu, bu geleneği devam ettiremeyeceği anlamına geliyordu. Bu noktada, davulculuk görevi kızı Elif Ebrar'a emanet edildi.

Babadan kızına ramazan davulculuğu

Destek ve teşvik

Ahmet Kurtuluş, kızının davul çalma hevesini gözlemledi ve onu bu yeni yolculuğunda desteklemeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl küçük bir adımla başlayan bu serüven, bu yıl daha büyük bir hevesle devam ediyor. Ameliyat sonrası, Ahmet Bey kızının yanında olmaya ve onu desteklemeye devam ediyor.

Babadan kızına ramazan davulculuğu

Müzikle ilk buluşma

Elif Ebrar, daha önce hiç enstrüman çalmamış olsa da, babasının mesleğinden ilham alarak davul çalmaya başladı. Bu yeni tutkusu, onun gelecekte de müzikle iç içe olma hayalini güçlendiriyor.Babadan kızına ramazan davulculuğu

Mahallede yeni bir yıldız doğuyor

Elif Ebrar'ın davulculuk görevini üstlenmesi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Genç davulcuya yönelik bu ilgi, onun müzikal yolculuğunda önemli bir motivasyon kaynağı haline geldi.Babadan kızına ramazan davulculuğu

Bir esnafın önerisiyle yolculuk başlar

Elif Ebrar'ın bu yolculuğa başlaması, mahalledeki bir esnafın önerisiyle gerçekleşti. Bu destekleyici hareket, hem Elif Ebrar hem de ailesi için unutulmaz bir deneyim oldu.

Sahur vaktinin müzikal uyanışı

Mahalle sakinleri, Elif Ebrar'ın davul sesiyle sahura uyanmanın tadını çıkarıyor. Genç davulcunun enerjisi ve tutkusu, ramazan ayının maneviyatını mahalleye taşıyor.Babadan kızına ramazan davulculuğu

Geleceğe ritim tutan bir davulcu

Elif Ebrar Kurtuluş, davulculuk geleneğini sürdürme konusunda gösterdiği kararlılık ve tutku ile dikkat çekiyor. Babasının yolundan ilerleyen genç kız, gelecekte de bu mesleği sürdürmeyi hedefliyor, böylece müzikal bir mirası gelecek nesillere taşımayı umuyor.

# destek, ramazan

07 Nis 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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