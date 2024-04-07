Horlamayla gelen riskler hayatınızı tehdit etmesin!

Uyku apnesinin gizli tehlikeleri

Uyku apnesi, sıklıkla horlama ve gündüz yorgunluğu ile ilişkilendirilse de, Opr. Dr. Yunus Karadavut'un vurguladığı gibi, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilecek ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum, uyku apnesinin sadece bir uyku bozukluğu olmadığını, aynı zamanda genel sağlık için de önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

Günlük hayat üzerindeki etkisi

Uyku apnesi yaşayan bireyler, gece boyunca yaşadıkları solunum duraklamaları nedeniyle yeterli dinlenmeyi sağlayamazlar. Bu durum, sabahları yorgun uyanmaya ve gün içerisinde artan uyuklama ihtiyacına yol açar. Dr. Karadavut, bu durumun kişinin iş ve okul performansını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Sağlık üzerindeki ciddi riskler

Uyku apnesi, sadece uyku kalitesini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da tehlikeye atar. Dr. Karadavut, uyku apnesinin kalp krizi ve inme gibi hayatı tehdit eden durumlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eder. Bu, uyku apnesinin erken teşhis ve tedavisinin önemini vurgular.

Tedavi seçenekleri

Uyku apnesi tedavisinde, hastalığın şiddetine göre değişen yöntemler bulunmaktadır. İleri durumlar için pozitif hava basıncı tedavisi gibi seçenekler mevcuttur. Dr. Karadavut, uygun tedavi planı ile uyku apnesinin yönetilebileceğini ve hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilebileceğini belirtiyor.

Uyku sorunlarına neden olan diğer hastalıklar

Uyku apnesi riskini artıran faktörler arasında depresyon, astım, kalp yetmezliği ve Covid-19 gibi sağlık sorunları da yer alır. Dr. Karadavut, bu hastalıkların uyku kalitesini düşürerek uyku apnesi riskini artırdığını açıklıyor.

Doktora başvuru zamanı

Uykuya dalmakta zorluk çekme, gece sık uyanma, sabah erken uyanıp bir daha uyuyamama gibi belirtiler uyku apnesinin işaretleri olabilir. Dr. Karadavut, bu belirtileri yaşayan herkesin derhal bir sağlık profesyoneline başvurması gerektiğini vurgulayarak, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.