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Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi

İki yıldır devam eden ekonomik buhran ve yüksek enflasyonda dar gelirli ailelerin tek dayanak noktası olan ödeme aracını da Merkez Bankası vatandaşın elinden almaya çalışıyor. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 4,25’e yükseltildi.

Sadiye Dura
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Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi mask
Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi
Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi
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Merkez Bankası (MB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan MB Tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66’dan 4,25’e yükseldi.

Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. MB Tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66’dan 4,25’e yükseldi. MB konuya ilişkin açıklama yaptı.Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi

Yapılan açıklamada, “ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında, Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.
# türkiye, faiz

07 Nis 2024 - 13:58 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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