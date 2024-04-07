07 Nis 2024 - 13:58 - Gündem

Vatandaşın tek dayanağıydı, onu da elinden aldılar; Adeta dar gelirli ölüme terk edildi

İki yıldır devam eden ekonomik buhran ve yüksek enflasyonda dar gelirli ailelerin tek dayanak noktası olan ödeme aracını da Merkez Bankası vatandaşın elinden almaya çalışıyor. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 4,25’e yükseltildi.