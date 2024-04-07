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Bolu, Gerede’de akıllara durgunluk veren milyonluk vurgun!

2024 Ramazan Bayramı öncesi Batı Karadeniz’in Bolu şehrinde yaşanan milyonluk soygun “pes artık” dedirtti. Gerede’de bir kuyumcudan yapılan 2.5 milyonluk soygun sonrası Bolu polisi zanlıların peşini bırakmadı. Operasyon İstanbul’da bakın nasıl devam etti…

Arzu Sarı
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Bolu, Gerede’de akıllara durgunluk veren milyonluk vurgun! mask
Bolu, Gerede’de akıllara durgunluk veren milyonluk vurgun!
Bolu, Gerede’de akıllara durgunluk veren milyonluk vurgun!
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2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleşen bir soygun akıllara durgunluk verdi. 2024 Ramazan ayının son günlerinde yapılan soyguna karışan zanlıların peşini bırakmayan Bolu polisi operasyonu İstanbul’da sürdürdü.

Bolu, Gerede’de akıllara durgunluk veren milyonluk vurgun!

Kuyumcudan 2 milyon 500 bin liralık altın çalındı

Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan 2 milyon 500 bin liralık altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili polis ekipleri İstanbul’da operasyon yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olarak değerlendirdikleri soygunda tespit edilen D.C. isimli şahsa operasyon düzenlendi. İstanbul’da yakalanan şahıs ifadesinin ardından Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# istanbul, ramazan, polis, gerede

07 Nis 2024 - 14:09 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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