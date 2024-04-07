Bolu, Gerede’de akıllara durgunluk veren milyonluk vurgun!

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleşen bir soygun akıllara durgunluk verdi. 2024 Ramazan ayının son günlerinde yapılan soyguna karışan zanlıların peşini bırakmayan Bolu polisi operasyonu İstanbul’da sürdürdü.
Kuyumcudan 2 milyon 500 bin liralık altın çalındı
Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan 2 milyon 500 bin liralık altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili polis ekipleri İstanbul’da operasyon yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olarak değerlendirdikleri soygunda tespit edilen D.C. isimli şahsa operasyon düzenlendi. İstanbul’da yakalanan şahıs ifadesinin ardından Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.