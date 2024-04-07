- Asayiş

Kafkametler faciası! 7 mürettebatın arayışı 140. gününde sürpriz gelişme!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dramatik bir olay yaşandı. 19 Kasım tarihinde Karadeniz'in hırçın dalgalarına kapılan Kafkametler isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan kısa bir süre sonra sulara gömüldü. Gemi, bu felaketle birlikte 12 mürettebatından 7'sini derin sulara kaptırdı. Aradan geçen 140 gün boyunca, kayıp mürettebatın arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kafkametler faciası! 7 mürettebatın arayışı 140. gününde sürpriz gelişme!
Kafkametler faciası! 7 mürettebatın arayışı 140. gününde sürpriz gelişme!
Video için play'e tıklayın

Arama Kurtarma Çalışmalarında Son Durum

Kafkametler gemisinin battığı günden bu yana, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurumlar, mürettebatın kayıp üyeleri için denizde yoğun bir arama faaliyeti yürüttü. Geminin batığı ve kayıp mürettebatı arama çalışmalarına özel ekipmanlar ve ekiplerle destek verildi. Vinçli platformların kurulması ve özel şirketlerin katılımıyla enkazın kaldırılması çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Kafkametler faciası! 7 mürettebatın arayışı 140. gününde sürpriz gelişme!

Kayıp Mürettebat Kimler?

Bu acı olayda hayatını kaybedenler arasında geminin kaptanı Cemal Turan, 3. Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip bulunuyor. Onların aileleri ve yakınları, sevdiklerine kavuşma umuduyla her günü hüzünle bekliyor.Kafkametler faciası! 7 mürettebatın arayışı 140. gününde sürpriz gelişme!

Ek Gelişme: Pallada'nın Sökümü

Aynı fırtınalı günde, Kamerun bayraklı Pallada isimli başka bir gemi de Ereğli sahilinde ikiye bölünerek karaya oturdu. Bu geminin söküm çalışmaları da son aşamaya geldi. Bu, Karadeniz'deki tehlikeli şartların sadece Kafkametler'i değil, başka gemileri de olumsuz etkileyebileceğinin bir göstergesi.

# destek, karadeniz

07 Nis 2024 - 14:39 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL