Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!

Yoğun Bayram Trafiği İçin Ek Önlemler

Bolu, bayram tatili dolayısıyla yoğun bir trafik akışına sahne oluyor. Anavatanın çeşitli noktalarına seyahat eden vatandaşlar, Bolu geçişinde akıcı bir yoğunlukla karşılaşıyorlar. Bu duruma karşı Bolu Valiliği, polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin sayısını iki katına çıkararak Ramazan Bayramı boyunca trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Vali Kılıç Sahada

Vali Erkan Kılıç tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik akışı hakkında detaylı bilgiler alındı. Trafik kontrol noktalarında görev yapan personele, zorlu görevlerinde başarılar dilendi. Ayrıca, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramları kutlanarak, yolculuklarının güvenli geçmesi temenni edildi.

Trafikte Güvenli Seyahat İçin Tavsiyeler

Bolu Valiliği ve trafik ekipleri, vatandaşlara trafikte güvenli bir seyahat için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarının yapılması, yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçilmemesi ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altı çiziliyor. Ayrıca, yoğun trafik nedeniyle oluşabilecek gecikmelere karşı sabırlı olunması ve güvenli bir şekilde seyahat edilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması vurgulanıyor.