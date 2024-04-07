- Asayiş

Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı trafik yoğunluğu öncesinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki kontrol noktalarında denetimler yaptı. Bayram trafiğine yönelik ek önlemler alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde! mask
Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!
Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yoğun Bayram Trafiği İçin Ek Önlemler

Bolu, bayram tatili dolayısıyla yoğun bir trafik akışına sahne oluyor. Anavatanın çeşitli noktalarına seyahat eden vatandaşlar, Bolu geçişinde akıcı bir yoğunlukla karşılaşıyorlar. Bu duruma karşı Bolu Valiliği, polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin sayısını iki katına çıkararak Ramazan Bayramı boyunca trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!

Vali Kılıç Sahada

Vali Erkan Kılıç tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik akışı hakkında detaylı bilgiler alındı. Trafik kontrol noktalarında görev yapan personele, zorlu görevlerinde başarılar dilendi. Ayrıca, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramları kutlanarak, yolculuklarının güvenli geçmesi temenni edildi.Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!

Trafikte Güvenli Seyahat İçin Tavsiyeler

Bolu Valiliği ve trafik ekipleri, vatandaşlara trafikte güvenli bir seyahat için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarının yapılması, yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçilmemesi ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altı çiziliyor. Ayrıca, yoğun trafik nedeniyle oluşabilecek gecikmelere karşı sabırlı olunması ve güvenli bir şekilde seyahat edilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması vurgulanıyor.Güvenli bayram yolculuğu için Bolu’da sıkı tedbir: Vali Kılıç denetimde!
# ramazan, jandarma, trafik, polis, araç

07 Nis 2024 - 14:45 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL