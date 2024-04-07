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Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!

Boluspor U19, Trabzon deplasmanında kritik 3 puanı kaparak şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi. Ömer Faruk Duymaz'ın golüne karşın, Tolunay ve Amara NMALE ile galibiyete ulaştı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti! mask
Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!
Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!
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Trabzonspor U19 Takımı, U19 Elit Liginin heyecan verici karşılaşmasında, Boluspor U19 ile kozlarını paylaştı. Maçın henüz 6. dakikasında Ömer Faruk Duymaz'ın golüyle öne geçen Bordo-Mavililer, mücadeleye hızlı bir giriş yaptı. Ancak bu başarı, maçın ilerleyen dakikalarında Boluspor'un attığı iki golle gölgede kaldı. Trabzonspor, sahadaki üstünlüğünü koruyamadı ve Boluspor'a karşı kritik puan kayıpları yaşadı.

Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!

Boluspor'un geri dönüşü

Boluspor U19, ligdeki rakiplerine karşı mücadeleci ruhunu gösterdi ve Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek önemli bir avantaj elde etti. Kırmızı-Beyazlıların gollerini Tolunay ve Amara NMALE kaydetti. Bu zaferle birlikte Boluspor U19, puanını 17'ye yükseltti ve ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!

Trabzonspor'un gol arayışı

Maç boyunca çok sayıda gol denemesinde bulunan Trabzonspor U19, aradığı eşitliği sağlayamadı. Bordo-Mavili genç takım, umutlarına rağmen sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Bu sonuç, takım üzerindeki baskıyı artırırken, Boluspor'un ise moralini yükseltti.

Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!

Boluspor'un önümüzdeki zorlu sınavı

Boluspor U19 takımı, ligdeki hedefini sürdürmek adına önemli bir sınavla daha karşı karşıya. 13 Nisan'da, lider Fenerbahçe'yi Bolu'da ağırlayacak olan Kırmızı-Beyazlılar, bu zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!

Sonuç ve gelecek beklentileri

Bu karşılaşma, U19 Elit Ligi'nde mücadele eden takımlar için büyük önem taşıyor. Trabzonspor ve Boluspor arasındaki mücadelenin sonucu, lig sıralamasında önemli değişikliklere yol açtı.

Boluspor, Trabzonspor’u ezdi: Gözü Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe’ye dikti!

# nisan, boluspor

07 Nis 2024 - 15:19 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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