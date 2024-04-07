2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Bayram tatilinde yola çıkacaksanız bu uyarıya dikkat!

Ramazan Bayramı'nın 9 gün sürecek tatili boyunca, birçok vatandaşın araçlarıyla seyahate çıkması bekleniyor. Ancak bu özel günlerin hüsranla sonuçlanmaması için oto bakım ustası Hasan Balta'dan kritik bir uyarı var: Aracınızın motor suyunu ve diğer önemli kontrollerini yapmadan yola çıkmayın!

Aracınız bayram tatiline hazır mı?

Uzun yolculuklar öncesi araç bakımının önemini vurgulayan Balta, sürücülerin güvenli bir seyahat için araçlarının rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, antifriz kontrolü ve dört tekerleğin balatası gibi temel bakımların yanı sıra, lastik havaları ve rot balans ayarlarının da kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Lastik ve rot balansının seyahat güvenliğindeki rolü

Hasan Balta, lastiklerin durumu ve rot balans ayarlarının, uzun yolculuklarda aracın performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu söylüyor. Yola uygun lastikler ve doğru yapılmış rot balans ayarları, aracın yol tutuşunu ve güvenliğini maksimize ederek, olası kazaları önlemeye yardımcı olur.

Motor suyu eksikliği ciddi masraflara yol açabilir

Balta, motor suyu ve yağ seviyesinin kontrol edilmemesinin, yolda kalma riskini artırabileceğini ve ciddi motor arızalarına neden olabileceğini ifade ediyor. Özellikle motor suyunun eksik olması durumunda, aracın hararet yapması ve bunun sonucunda yaklaşık 150 bin TL'lik masrafların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Güvenli bir tatil için araç bakımının önemi

Uzun yolculuklara çıkacak olan sürücülerin, araç bakımını ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Balta, yapılan kontrollerin tatilin kabusa dönüşmemesi için elzem olduğunu belirtiyor. Araç bakımı, sürücü ve yolcuların güvenliği için büyük önem taşır.

Tatil öncesi yapılması gereken araç kontrolleri

Ramazan Bayramı tatili öncesinde, uzun yola çıkacak vatandaşların araçlarını hazırlarken Balta'nın tavsiyelerine kulak vermesi öneriliyor. Motor suyu, yağ seviyesi, lastikler ve rot balans ayarları gibi temel kontroller, yolda karşılaşılabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesini sağlayarak, güvenli ve keyifli bir tatil sunuyor.