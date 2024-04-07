07 Nis 2024 - 22:00- Gündem G:

2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Bayram yolculuğuna çıkmadan önce bu kontrolleri yapın 150 bin TL masrafı önleyin! 2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yolculuğa çıkacak olanlar dikkat! Oto bakım ustası Hasan Balta, aracınızın motor suyu ve diğer kritik kontrollerini yapmadan yola çıkmamanız konusunda uyarıyor. Tavsiyeler haberimizde…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin… mask
2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…
2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…
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Bayram tatilinde yola çıkacaksanız bu uyarıya dikkat!

Ramazan Bayramı'nın 9 gün sürecek tatili boyunca, birçok vatandaşın araçlarıyla seyahate çıkması bekleniyor. Ancak bu özel günlerin hüsranla sonuçlanmaması için oto bakım ustası Hasan Balta'dan kritik bir uyarı var: Aracınızın motor suyunu ve diğer önemli kontrollerini yapmadan yola çıkmayın!

2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Aracınız bayram tatiline hazır mı?

Uzun yolculuklar öncesi araç bakımının önemini vurgulayan Balta, sürücülerin güvenli bir seyahat için araçlarının rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, antifriz kontrolü ve dört tekerleğin balatası gibi temel bakımların yanı sıra, lastik havaları ve rot balans ayarlarının da kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Lastik ve rot balansının seyahat güvenliğindeki rolü

Hasan Balta, lastiklerin durumu ve rot balans ayarlarının, uzun yolculuklarda aracın performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu söylüyor. Yola uygun lastikler ve doğru yapılmış rot balans ayarları, aracın yol tutuşunu ve güvenliğini maksimize ederek, olası kazaları önlemeye yardımcı olur.2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Motor suyu eksikliği ciddi masraflara yol açabilir

Balta, motor suyu ve yağ seviyesinin kontrol edilmemesinin, yolda kalma riskini artırabileceğini ve ciddi motor arızalarına neden olabileceğini ifade ediyor. Özellikle motor suyunun eksik olması durumunda, aracın hararet yapması ve bunun sonucunda yaklaşık 150 bin TL'lik masrafların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Güvenli bir tatil için araç bakımının önemi

Uzun yolculuklara çıkacak olan sürücülerin, araç bakımını ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Balta, yapılan kontrollerin tatilin kabusa dönüşmemesi için elzem olduğunu belirtiyor. Araç bakımı, sürücü ve yolcuların güvenliği için büyük önem taşır.2024 Ramazan Bayramı tatilinde aracınızla yola çıkacaksanız bu uyarılara kulak verin…

Tatil öncesi yapılması gereken araç kontrolleri

Ramazan Bayramı tatili öncesinde, uzun yola çıkacak vatandaşların araçlarını hazırlarken Balta'nın tavsiyelerine kulak vermesi öneriliyor. Motor suyu, yağ seviyesi, lastikler ve rot balans ayarları gibi temel kontroller, yolda karşılaşılabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesini sağlayarak, güvenli ve keyifli bir tatil sunuyor.

# ramazan, araç

07 Nis 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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