Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

Bolu'da Bayram öncesi anlamlı destek

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde, Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen haber yüzleri güldürdü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşlara toplamda 4,8 milyar TL tutarında bir destek sağlanacağını açıkladı. Bolu özelinde ise, bu destek 2,5 milyon TL'nin üzerinde olacak.

Bolu'da engelli ve yaşlılara özel bütçe

Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlar için ayrılan özel bütçe, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiliyor. Engelli vatandaşlar için 168.819 TL ve yaşlı vatandaşlar için 2.301.558,56 TL olmak üzere, toplamda 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak ayrıldı.

Detaylı yardım paketi ve dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım paketi, yaklaşık 2,6 milyar TL'lik yaşlı aylığı ve 2,2 milyar TL'lik engelli aylıklarını kapsıyor. Bu mali destek, hak sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak adına doğrudan hesaplarına yatırılacak.

Kapsamlı sosyal yardım programları

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen kapsamlı ve düzenli sosyal yardım programlarının önemini vurguladı. Bu programlar, bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını ve bağımsız yaşamalarını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Bolu'da yaşam kalitesi nasıl artırılacak?

Bolu'da sağlanan bu maddi destekler, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar geniş bir alanda yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Bakanlık, bu desteklerle engelli ve yaşlı vatandaşların toplumda daha görünür olmalarını ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefliyor.

Uzun vadeli taahhütler ve gelecek vizyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlara sağladığı bu destekler, bakanlığın uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu adımlar, bölgede sosyal dayanışmayı güçlendirirken, engelli ve yaşlı bireylerin toplumda hak ettikleri değeri görmelerini sağlayacak önemli birer kilometre taşı niteliğinde.