- Gündem

Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

2024 Ramazan Bayramı öncesinde, Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir destek sağlanıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu bu yardım, ülke genelinde toplamda 4,8 milyar TL’yi bulacak…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek mask
Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek
Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'da Bayram öncesi anlamlı destek

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde, Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen haber yüzleri güldürdü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşlara toplamda 4,8 milyar TL tutarında bir destek sağlanacağını açıkladı. Bolu özelinde ise, bu destek 2,5 milyon TL'nin üzerinde olacak.

Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

Bolu'da engelli ve yaşlılara özel bütçe

Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlar için ayrılan özel bütçe, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiliyor. Engelli vatandaşlar için 168.819 TL ve yaşlı vatandaşlar için 2.301.558,56 TL olmak üzere, toplamda 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak ayrıldı.Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

Detaylı yardım paketi ve dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım paketi, yaklaşık 2,6 milyar TL'lik yaşlı aylığı ve 2,2 milyar TL'lik engelli aylıklarını kapsıyor. Bu mali destek, hak sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak adına doğrudan hesaplarına yatırılacak.Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

Kapsamlı sosyal yardım programları

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen kapsamlı ve düzenli sosyal yardım programlarının önemini vurguladı. Bu programlar, bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını ve bağımsız yaşamalarını destekleyecek şekilde tasarlandı.Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

Bolu'da yaşam kalitesi nasıl artırılacak?

Bolu'da sağlanan bu maddi destekler, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar geniş bir alanda yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Bakanlık, bu desteklerle engelli ve yaşlı vatandaşların toplumda daha görünür olmalarını ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefliyor.Bolu'da 2024 Ramazan Bayramı sevincine bu ödenek de eklendi. Bolu’ya 2.5 milyonluk destek

Uzun vadeli taahhütler ve gelecek vizyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Bolu'daki engelli ve yaşlı vatandaşlara sağladığı bu destekler, bakanlığın uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu adımlar, bölgede sosyal dayanışmayı güçlendirirken, engelli ve yaşlı bireylerin toplumda hak ettikleri değeri görmelerini sağlayacak önemli birer kilometre taşı niteliğinde.

# ramazan, destek, nisan, aile

07 Nis 2024 - 23:58 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL