Fenerbahçe, Giresunspor'u ezdi geçti şimdi Süper Kupa’da Galatasaray’a gözü dikti

Fenerbahçe U19 takımı, U19 Elit A Ligi'nin 19. haftasında, kendi evi Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor'u ağırladı. Başlangıçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, liderliğini sağlamlaştırırken, Giresunspor ise ligde zor günler geçirmeye devam ediyor.

Maçtan dakikalar ve gol yağmuru

Karşılaşmanın ilk golü Giresunspor'dan geldi. 18. dakikada Caner Akbayrak, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak Fenerbahçe bu gole 32. dakikada Emirhan Arkutcu ile yanıt verdi ve skoru eşitledi. İkinci yarı, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile geçti. 67. dakikada Muhammet Zeki Dursun, 79. dakikada Yiğit Emre Ekiz ve 90+3. dakikada penaltıdan Efekan Karayazı'nın golleriyle Fenerbahçe, mücadeleyi 4-1 kazandı.

Liderlik yolunda emin adımlar

Bu önemli galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Giresunspor ise aldığı bu mağlubiyetle 7 puanla tablonun son sırasında kalmaya devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği bu karşılaşma, sarı-lacivertliler için moral kaynağı oldu.

Fenerbahçe'nin gözü Kupa'da

Galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin bir sonraki durağı Turkcell Süper Kupa maçı. Sarı-lacivertli ekip, bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi, bu önemli maç için bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket edecek. Tüm gözler, bu büyük mücadelede olacak.