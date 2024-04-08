Ankara ve İzmir'deki gen bankaları Bolu, Batı Karadeniz ve tüm yurdun gen çeşitliliğini muhafaza ediyor…

Bolu'dan Ankara ve İzmir'e uzanan genetik miras

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla, Türkiye'nin bitkisel zenginlikleri, Ankara ve İzmir'deki iki tohum gen bankasında korunuyor. Bu gen bankaları, Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi dahil olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan genetik materyalleri gelecek nesillere taşıyor.

Dünya sıralamasında üçüncü büyük gen bankası

Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası, kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü gen bankası olarak dikkat çekiyor. Burada yapılan çalışmalarla, Türkiye'nin çeşitli bitki türlerine ait tohumlar titizlikle tasnif edilip analiz ediliyor, ülkenin tarımsal mirası korunuyor.

120 bin genetik materyal güven altında

Ankara ve İzmir'deki gen bankaları, 120 bin genetik materyali koruma altına alarak Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğini yedekli bir sistemle güvence altına alıyor. Bu materyaller, hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Akademik çalışmalara ve inovasyona katkı

Bakan Yumaklı, gen bankalarının Türkiye'deki akademik çalışmalara ve inovasyon girişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu vurguluyor. Gıda güvenliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına bu tesislerin değeri, her geçen gün artıyor.

Ankara Tohum Gen Bankası'nın önemi

1988 yılında başlayan ve 2010 yılında resmi açılışı yapılan Ankara Tohum Gen Bankası, Türkiye'nin bitki genetik kaynaklarının korunması, karakterizasyonu ve araştırma projelerine katkısı açısından merkezi bir rol oynuyor. Bu banka, Türkiye'nin tarımsal araştırmalarına değerli bir kaynak sunuyor.

İzmir'de koruma çalışmaları

İzmir'deki Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 1964 yılından bu yana uluslararası iş birlikleri çerçevesinde bitki genetik kaynaklarının korunması için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, Türkiye'nin tarımsal biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir kullanımı ve korunması için temel oluşturuyor.

Bu iki gen bankası, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğini koruyarak, tarımsal araştırmalar ve politikalar için değerli bir kaynak sunuyor. Gelecek nesiller için bu zenginliğin muhafazası, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir görev olarak öne çıkıyor.