Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!

Son açıklanan enflasyon rakamları, Türkiye'nin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterirken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin ifadelerine göre, son altı ayda memur ve emeklilere yapılan zamların enflasyona yenik düşmesi, bu grupların yaşadığı mali zorlukların önümüzdeki aylarda daha da artacağını işaret etti.

Enflasyonun gözden kaçırdıkları

Bu durum, kamuoyunun dikkatini ekonomiye çevirmiş durumda. Ancak yapılan analizler ve eleştiriler, genellikle memur ve emekliler üzerine odaklanırken, asgari ücretli çalışanların zorluklarına yeterince değinilmediğini ortaya koyuyor. Bu, ekonomik politikaların kapsayıcılığı konusunda ciddi bir eksiklik olarak görülüyor.

Çözüm önerileri ve beklentiler

Kahveci, enflasyon ile mücadelenin sadece maaş zamlarıyla değil, katma değer yaratan üretime geçiş ve alım gücünün korunması gibi adımlarla sağlanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, memur ve emeklilere ilave ek ödemelerin yapılması, refah payı verilmesi ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gibi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.