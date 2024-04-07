- Ekonomi

Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!

Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyonun yüksek seyri neticesinde, yılın geri kalan yarısında memur ve emekli’nin yaşayacağı zorluklara değinerek Asgari ücretliyi es geçti.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor! mask
Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!
Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!
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Son açıklanan enflasyon rakamları, Türkiye'nin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterirken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin ifadelerine göre, son altı ayda memur ve emeklilere yapılan zamların enflasyona yenik düşmesi, bu grupların yaşadığı mali zorlukların önümüzdeki aylarda daha da artacağını işaret etti.

Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!

Enflasyonun gözden kaçırdıkları

Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!

Bu durum, kamuoyunun dikkatini ekonomiye çevirmiş durumda. Ancak yapılan analizler ve eleştiriler, genellikle memur ve emekliler üzerine odaklanırken, asgari ücretli çalışanların zorluklarına yeterince değinilmediğini ortaya koyuyor. Bu, ekonomik politikaların kapsayıcılığı konusunda ciddi bir eksiklik olarak görülüyor.

Çözüm önerileri ve beklentiler

Emekli ve Memur kabus yaşayacak, Asgari ücretli Jakuzisinden çıkmıyor!

Kahveci, enflasyon ile mücadelenin sadece maaş  zamlarıyla değil, katma değer yaratan üretime geçiş ve alım gücünün korunması gibi adımlarla sağlanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, memur ve emeklilere ilave ek ödemelerin yapılması, refah payı verilmesi ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gibi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
# türkiye

07 Nis 2024 - 16:21 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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