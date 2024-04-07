Süper Kupa’da neler olacak: İşte 4 soruda olası senaryolar!

Bu akşam futbolseverlerin merakla beklediği an geldi çattı: Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa'nın zirvesi için kozlarını paylaşacak. Ancak maç öncesi Fenerbahçe'nin alacağı tavrın ne olacağı büyük bir merak konusu oldu. İşte detaylar ve yaşanabilecek dört olası senaryo:

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı kararla, Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Bu karar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Peki, bu akşam sahada neler yaşanabilir?

Oyuncu sayısı ve maçın akıbeti

TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne göre, bir takımın maça çıkabilmesi için en az 9 futbolcu sahada olmalı ve bu sayı maç esnasında 7'nin altına düşmemeli. Fenerbahçe'nin U19 kadrosuyla çıkması ve olası sakatlıklar, maçın akıbetini belirleyebilir.

Hakem protestosu

Fenerbahçe U19 takımı, hakemi alkışlama ya da benzeri eylemlerle protesto ederek maçın ilerlemesini engelleyebilir. Bu tür bir protesto, maçın seyrini değiştirebilir.

Sahayı terk

Fenerbahçe'nin genç kadrosu, maç başladıktan sonra sahayı terk ederek hükmen mağlubiyeti kabul edebilir. Bu, taktik bir karar olarak futbol tarihine geçebilir.

Maça çıkmama

En radikal karar ise Fenerbahçe'nin maça hiç çıkmaması olacak. Bu durumda, takımın gelecek sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men edilmesi söz konusu olabilir.

Beşiktaş'ın kupadan men edilmesi

TFF'nin geçmişte Beşiktaş'a uyguladığı ceza, Fenerbahçe için bir örnek teşkil edebilir. Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, hükmen mağlup sayılarak, sonraki sezon için kupadan men edilmişti.

Fenerbahçe yönetiminin aldığı kararlar

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa maçı için net bir tavır sergiledi. Uygun bir tarihe erteleme ve yabancı hakem atanmaması halinde U19 takımıyla maça çıkmak, önümüzdeki sezonlar için Türkiye Kupası'na katılmama veya U19 takımıyla katılma, uluslararası yapılanma ve Türk futbolunun mevcut durumu hakkında UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulunmak gibi kararlar aldı.