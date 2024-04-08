08 Nis 2024 - 09:00- Gündem G:

Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!

Zonguldak Ereğli'de, Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi, iki aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek ortak bir karar aldı. Bayram öncesi yaşanan bu maaş krizi, işçilerin mağduriyetini ve sektördeki gergin bekleyişin boyutlarını gözler önüne serdi…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı! mask
Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!
Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!
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Ereğli'de inşaat işçileri maaşları için ayaklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir grup inşaat işçisi, uzun süredir maaşlarını alamamanın verdiği çaresizlikle iş bırakma eylemine gitti. Kaymakamlık binası inşaatında çalışan işçiler, maaş krizini protesto etmek için "Burada grev var" pankartıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!

Maaş ödemelerindeki gecikmeler işçileri zora soktu

Fikret Lafçı gibi işçiler, Temmuz 2023'ten beri projede çalıştıklarını ve maaşlarının sürekli olarak gecikmeli ödendiğini ifade etti. Ancak son iki aydır maaş alamamanın zorluklarını, özellikle bayram öncesi daha da derinden hissettiklerini belirtti.

Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!

Bayram öncesi artan mağduriyet

İşçiler, maaşlarının yatırılacağına dair verilen sözlerin tutulmamasından ve bayram öncesi çocuklarına alışveriş yapamamanın getirdiği üzüntüden bahsetti. Maaşlarını almadan şantiyeyi terk etmeyeceklerini vurgulayan işçiler, durumun düzeltilmesini talep ediyor.Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!

İşçilerin sabrı son noktada

Maaş gecikmeleri ve ödemelerin yapılmaması nedeniyle işçilerin sabrı tükendi. Şantiye şefinin ortadan kaybolması ve işçileri mağdur bırakması, krizin boyutlarını daha da artırdı.

Grev ve işçilerin talepleri

Maaşlarını alana kadar grev yapma kararı alan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini ve emeklerinin karşılığını almayı umuyor. İşçilerin bu kararlı duruşu, sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dair geniş çaplı bir tartışmayı da tetikliyor.Zonguldak Ereğli’de Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi en sonunda bunu yaptı!

Ereğli'deki inşaat sektöründe endişeli bekleyiş

Kaymakamlık binası inşaatında yaşanan maaş krizi, Ereğli ve çevresindeki diğer inşaat projeleri için endişe kaynağı oluşturuyor. İşçilerin hak arayışı, inşaat sektöründe daha adil ve sürdürülebilir çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini gösteriyor.

08 Nis 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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