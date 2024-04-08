2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Safranbolu’da yer bulamayan Bolu’ya gelsin

Bolu, Batı Karadeniz Bölgesi’nde doğa harikası yeryüzü cenneti köşeleriyle 2024 Ramazan Bayramı tatilinde keşfedilmeyi bekliyor. Gölcük Tabiat parkı, Abant Gölü ve Abant tabiat Parkı, Yedigöller tabiat Parkı, Seben Gölü, Seben Kayaevleri ve daha pek çok doğa harikası gezilmesi gereken yerleri ile bu bayram Bolu seçeneğiniz olmalı.

Bayram tatilinde doluluk rekoru

Bolu'nun kuzeydoğusunda, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi, 2024 Ramazan Bayramı tatilinde turist akınına uğradı. "Osmanlı'nın parmak izi" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu tarihi kent, bayram tatilinde otellerin tamamen dolmasıyla dikkat çekiyor.

Zamanın durduğu kent: Safranbolu

Safranbolu, sakin şehir unvanıyla, 18. ve 19. yüzyıldan kalan evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi ve Saat Kulesi gibi tarihi yapılar, ilçenin zengin kültürel mirasını sergiliyor.

Otellerde yüzde yüz doluluk

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, bayram tatili için ilçedeki otellerin doluluk oranının %100'e ulaştığını açıkladı. Deniz turizmi sezonunun başlamamış olması, Safranbolu'yu cazip bir alternatif haline getiriyor.

Karaelmas Turistik Ekspresi

Bayram tatilinde ilk kez hizmet verecek olan Karaelmas Turistik Ekspres, Safranbolu'ya yeni bir soluk getiriyor. Bu tren, tarih ve kültür meraklılarını doğrudan bu tarihi kente taşıyacak.

Bayram önlemleri

Ergüder, bayram tatilinde beklenen yoğunluğa karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Trafik akışını rahatlatacak yönlendirmeler ve öneriler, ziyaretçilerin ve yerel halkın rahat bir bayram geçirmesini amaçlıyor.

Safranbolu'da unutulmaz bayram

UNESCO ve sakin şehir unvanlarına sahip Safranbolu, kültürel ve tarihi mirasının korunmasıyla öne çıkıyor. Bu bayram tatilinde, tarihi dokusu ve kültürel etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Safranbolu, herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyor.