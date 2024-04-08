08 Nis 2024 - 10:00- Gündem G:

2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

2024 Ramazan Bayramı'nda, Batı Karadeniz'in incisi Safranbolu, otellerin %100 doluluk oranıyla ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO listesindeki bu tarihi şehir, mimarisi ve kültürel zenginliğiyle yerli turistlerin gözdesi haline geldi ancak yer bulamayanlar için tüm doğa harikası yeryüzü cennet köşeleriyle Bolu, bu bayram sizleri bekliyor…

Sadiye Dura
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2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor… mask
2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…
2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…
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Safranbolu’da yer bulamayan Bolu’ya gelsin

Bolu, Batı Karadeniz Bölgesi’nde doğa harikası yeryüzü cenneti köşeleriyle 2024 Ramazan Bayramı tatilinde keşfedilmeyi bekliyor. Gölcük Tabiat parkı, Abant Gölü ve Abant tabiat Parkı, Yedigöller tabiat Parkı, Seben Gölü, Seben Kayaevleri ve daha pek çok doğa harikası gezilmesi gereken yerleri ile bu bayram Bolu seçeneğiniz olmalı.

2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Bayram tatilinde doluluk rekoru

Bolu'nun kuzeydoğusunda, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi, 2024 Ramazan Bayramı tatilinde turist akınına uğradı. "Osmanlı'nın parmak izi" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu tarihi kent, bayram tatilinde otellerin tamamen dolmasıyla dikkat çekiyor.

2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Zamanın durduğu kent: Safranbolu

Safranbolu, sakin şehir unvanıyla, 18. ve 19. yüzyıldan kalan evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi ve Saat Kulesi gibi tarihi yapılar, ilçenin zengin kültürel mirasını sergiliyor.2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Otellerde yüzde yüz doluluk

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, bayram tatili için ilçedeki otellerin doluluk oranının %100'e ulaştığını açıkladı. Deniz turizmi sezonunun başlamamış olması, Safranbolu'yu cazip bir alternatif haline getiriyor.2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Karaelmas Turistik Ekspresi

Bayram tatilinde ilk kez hizmet verecek olan Karaelmas Turistik Ekspres, Safranbolu'ya yeni bir soluk getiriyor. Bu tren, tarih ve kültür meraklılarını doğrudan bu tarihi kente taşıyacak.2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Bayram önlemleri

Ergüder, bayram tatilinde beklenen yoğunluğa karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Trafik akışını rahatlatacak yönlendirmeler ve öneriler, ziyaretçilerin ve yerel halkın rahat bir bayram geçirmesini amaçlıyor.2024 Bayram tatilinde tüm otellerin dolduğu Safranbolu’ya alternatif yeryüzü cennetleri ile Bolu sizi bekliyor…

Safranbolu'da unutulmaz bayram

UNESCO ve sakin şehir unvanlarına sahip Safranbolu, kültürel ve tarihi mirasının korunmasıyla öne çıkıyor. Bu bayram tatilinde, tarihi dokusu ve kültürel etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Safranbolu, herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyor.

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08 Nis 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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