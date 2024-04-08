08 Nis 2024 - 11:00- Gündem G:

Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!

Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde, özellikle Bolu ve çevresindeki fındık bahçelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla "yalancı meyve" endişesi yaşanıyor. Üreticiler, döllenme olmadan oluşan meyvelerin dökülme riski taşıdığını belirtiyor.

Arzu Sarı
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Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa! mask
Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!
Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!
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Karadeniz'de fındık üreticilerinin yeni endişesi

Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Bolu ve çevresindeki fındık üreticileri, hava sıcaklıklarının ani yükselişiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, fındık ağaçlarının erken meyve vermesine ve "yalancı meyve" olarak adlandırılan, dökülme riski yüksek meyvelerin oluşumuna neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!

Bolu ve çevresinde fındık alarmı

Bolu, Düzce, Samsun, Sakarya ve Zonguldak başta olmak üzere Giresun ve Trabzon'da da fındık üreticileri, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle endişeli. Fındık bahçelerinde erken çiçeklenme ve ardından gelen "yalancı meyve" sorunu, rekolte kaygılarını artırıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!

Giresun Tirebolu'dan fındık bahçelerine bakış

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan fındık üreticisi Ali Kuş, bu yılki hava şartlarının fındık üretimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kış mevsiminin adeta yazı andırdığını ve bu durumun fındık ağaçlarını erken çiçek açmaya ittiğini ifade ediyor.Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!

Tozlaşma ve döllenme sorunları

Fındık bahçelerinde gözlemlenen erken çiçeklenme, tozlaşma ve döllenme süreçlerinin gerçekleşmemesine yol açıyor. Bu durum, dallardaki meyvelerin gerçekte döllenmediğini ve sonuç olarak döküleceğini gösteriyor. Üreticiler, bu "yalancı meyveler" nedeniyle rekolte kaybı yaşanabileceğinden endişe ediyor.Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!

Üreticilerin çözüm arayışı ve endişeleri

Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticileri, mevcut durum karşısında endişelerini dile getiriyor ve olası çözüm yollarını araştırıyor. Ancak, "yalancı meyve" sorununun doğal koşullarla yakından ilgili olması, müdahale seçeneklerini sınırlıyor.Karadeniz Bölgesi'nde havalar ani ısındı üretici tedirgin… Ya korkulan olursa!

Fındık sektöründe beklentiler ve uyarılar

Bu yılki "yalancı meyve" sorunu, fındık sektöründe genel bir endişeye yol açıyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, benzer durumların gelecekteki üretim döngülerinde tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve araştırmaların yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde fındık üretiminin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip.

# üretim, düzce, karadeniz

08 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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