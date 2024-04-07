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Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu?

Ünlü sanatçı ve sunucu Hülya Avşar, YouTube kanalında yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında dikkat çekici açıklamalara imza attı. Programına konuk ettiği Prof. Dr. Arif Verimli ile evlilik konusunda derinlemesine bir sohbet gerçekleştiren Avşar, ilginç evlilik önerisiyle gündemi sarsmayı başardı.

Esra Perçin
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Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu? mask
Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu?
Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu?
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Evlilikte Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Kira Kontratı Benzetmesi

Hülya Avşar, evlilik kurumuna farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini savunarak, beş yıllık periyotlarla yenilenen bir "kira kontratı" modeli önerdi. Bu modelin, çiftleri beş yıl sonunda birbirlerine olan bağlılıklarını yeniden değerlendirme fırsatı vereceğini ve heyecanı canlı tutacağını belirtti. Avşar'ın bu ilginç önerisi, evliliğin süresinin nasıl yönetilebileceği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu?

Prof. Dr. Arif Verimli'nin Şaşkınlığı ve Düşünceleri

Konuk Prof. Dr. Arif Verimli, Avşar'ın evlilikle ilgili radikal önerisi karşısında adeta donup kaldı. İlk anda ne diyeceğini bilemeyen Verimli, sonrasında kendini toparlayarak konuya dair düşüncelerini ifade etti. "Hak vermeye çalışıyorum" şeklindeki yanıtıyla, Avşar'ın önerisine karşı açık fikirli bir yaklaşım sergileyerek, konunun daha fazla düşünülmesi gerektiğini vurguladı.Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu?

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Avşar'ın evlilikle ilgili yenilikçi önerisi ve programın bu kısmı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler ve takipçiler, evlilik kurumunun geleceği üzerine çeşitli yorumlar yaparak, bu konunun daha geniş bir tartışma platformunda ele alınmasını istediklerini belirttiler. Hülya Avşar'ın cesur önerisi, evlilik ve ilişkiler üzerine düşünme biçimimizi değiştirebilir mi sorusunu akıllara getirdi.

Hülya Avşar Sordu: 'Evlilikler kira kontratı gibi 5 yıllık olsa nasıl olurdu?

07 Nis 2024 - 20:34 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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