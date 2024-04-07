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Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı!

Cem Yılmaz, X hesabını artık abonelik modeliyle güncelledi. İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı! mask
Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı!
Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı!
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Cem Yılmaz'dan Abonelik Hamlesi: X Hesabı Artık Ücretli!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerindeki etkileşimini yeni bir boyuta taşıyor. Takipçilerine özel içerik sunma kararı alan Yılmaz, artık X hesabından yapacağı paylaşımlar için abonelik modelini devreye soktu. Bu yenilik, 16 milyon 300 bin takipçiye sahip olan Yılmaz'ın hayran kitlesinde farklı tepkilere neden oldu.

Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı!

Yeni Dönem: Özel İçerikler Abonelere Özel

Cem Yılmaz'ın sosyal medya platformu X'teki hesabı, artık abone olmayan kullanıcılar için sınırlı içerik sunacak. Yılmaz, bu değişiklikle ilgili, "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" açıklamasında bulundu. Bu hamle, özellikle ünlü isimlerin sosyal medya kullanımında yeni bir dönemi işaret ediyor.Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı!

Abonelik Ücreti ve Tepkiler

Cem Yılmaz'ın X hesabına abone olmak isteyenler için belirlenen aylık ücret 38.80 TL olarak açıklandı. Bu adım, bazı takipçiler tarafından memnuniyetle karşılansa da, bir kısım hayranından tepki topladı. Yılmaz'ın bu stratejisi, sanatçı ile takipçileri arasında daha özel bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Takipçi Sayısı ve İçerik Planlaması

Yılmaz'ın 16 milyon 300 bin takipçisi bulunan X hesabı, Türkiye'de en çok takip edilen hesaplardan biri. Abonelik modeline geçiş ile birlikte, Yılmaz'ın takipçi sayısında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Ancak sanatçı, abonelere özel içerik planlamasıyla takipçilerine değer vermeye devam edecek.Cem Yılmaz’ın X hesabı ücretli oldu: işte aylık abonelik fiyatı!

Cem Yılmaz'ın bu cesur adımı, diğer ünlülerin de sosyal medya stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Sanatçı-takipçi ilişkisini daha interaktif ve özel bir düzleme taşıyan bu model, sosyal medyanın geleceğine dair ipuçları sunuyor.

# türkiye, Medya

07 Nis 2024 - 21:43 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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