Galatasaray’ın Süper Kupa paylaşımı geniş yankı uyandırdı: “Türkiye’nin en büyüğü”

Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Stadyumu'nda Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında gerçekleşen bu özel maç, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşması, futbol dünyasında büyük bir heyecana yol açtı.

Maçın hızlı başlangıcı ve beklenmedik sonu

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Galatasaray, Icardi'nin golüyle hızlı bir başlangıç yaptı ve 1-0 öne geçti. Ancak maçın ilk dakikalarında yaşanan bu gol, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'nin sürpriz bir karar almasına neden oldu. Ketenci, takımını sahadan çekme kararı aldı. Bu beklenmedik gelişme üzerine, maçı yöneten hakem Volkan Bayarslan, karşılaşmayı tatil etmek zorunda kaldı. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar, futbol camiasının merakla beklediği bir konu haline geldi.

Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı

Karşılaşmanın ardından Galatasaray, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Süper Lig ve Süper Kupa zaferlerini kutladı. Kulüp, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki kupalı şampiyon" ifadesini kullanarak, bu özel yılın anlam ve önemine vurgu yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere, futbol dünyasında geniş yankı buldu.