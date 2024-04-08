Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık"

Türkiye futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finali, beklenmedik bir olaya sahne oldu. Maçın başlarında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçmesinin ardından, Fenerbahçe takımı sahadan çekildi ve maç 2. dakikada tatil edildi. Bu karar, Türk futbol tarihinde önemli bir yer edindi.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, futbolun birleştirici ruhuna vurgu yaptı. Özbek, "Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz?" diyerek, Fenerbahçe'nin sahadan çekilme kararının, özellikle genç futbolcular üzerinde yarattığı olumsuz etkiye dikkat çekti. Ayrıca, maç gelirlerinin depremzedelere yardım amacıyla kullanılmasına karar verilmişken, bu olayın hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Şanlıurfa'da birlik ve beraberlik mesajları

Özbek, maçın oynandığı Şanlıurfa'da karşılaştıkları yoğun ilgi ve sevgiye de değinerek, böylesine bir birlik ve beraberlik atmosferinin, Fenerbahçe tarafından da deneyimlenmesi gerektiğini ifade etti. Futbolun, toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak bir araç olabileceğini vurguladı.

TFF ve Kulüpler Birliği'nin erken seçim kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin, futbolun üst yönetimindeki değişiklikler için erken seçim kararı alması, futbol camiasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Özbek, bu sürecin Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi.