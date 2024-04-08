08 Nis 2024 - 09:24- Asayiş G:

Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası yaşandı. İstanbul’dan Ankara yönüne doğru seyir halinde olan 28 AG 825 plakalı panelvan minibüs, beklenmedik bir lastik patlamasıyla kontrolden çıktı. Sürücü D.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, minibüs yolun kenarındaki kanala uçarak takla attı. Bu korkunç olay, otoyolda büyük bir paniğe sebep oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı mask
Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı
Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Alevler İçindeki Mücadele: İki Yaralı

Kaza sonucu, sürücü D.C. ve yanındaki yolcu M.G., araçtan güçlükle çıkmayı başardı. Ancak, araç kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüsü söndürmek için büyük bir mücadele verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hemen hastaneye kaldırırken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı

Trafikte Aksaklık ve Soruşturma Başlatıldı

Bu felaketin ardından Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Yetkililer, yaşanan bu üzücü olayın ardından derhal bir inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturmanın detayları ve olası ihmallere ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı

Güvenlik Uyarıları ve Önlemler

Bu trajik kaza, lastik patlaması gibi beklenmedik durumlar karşısında sürücülerin nasıl hareket etmesi gerektiğine dair önemli güvenlik uyarılarını gündeme getiriyor. Uzmanlar, araç kullanırken her zaman dikkatli olunması ve olası bir lastik patlaması durumunda panik yapılmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı

Yol Güvenliği Herkesin Sorumluluğu

Bu tür kazaların önlenmesi için hem sürücülerin hem de yetkililerin üzerine düşen görevler bulunmaktadır. Yol güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması adına herkesin sorumluluk alması gerektiği bir kez daha hatırlatılmaktadır.Lastik patlaması sonucu trafikte felaket yaşandı! Yolcular alevler içinde kaldı

# düzce, trafik, araç, kaza

08 Nis 2024 - 09:24 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL