- Asayiş

5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi

Düzce'nin merkezinde yer alan Mergiç Mahallesi, nefes kesen bir olaya sahne oldu. Türkoğlu Sitesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangın, büyük maddi zarara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, şans eseri yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı
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5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi mask
5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi
5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi
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Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi

Sokak'ta bulunan Türkoğlu Sitesi'nde Y. G.'nin sahibi olduğu dairenin mutfak kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı. Olaya sağlık ve polis ekipleri de destek verdi.

5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi

Maddi Hasar ve İncelemeler

Yangın, daireyi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Mutfakta başlayan ve kısa sürede tüm daireyi saran alevler, büyük maddi hasarın oluşmasına neden oldu. Şans eseri bu olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi

Düzce'nin Güvenliği İçin Önlemler ve Çağrılar

Düzce Belediyesi ve ilgili kurumlar, benzer olayların önüne geçmek adına gerekli tüm önlemleri alıyor. Vatandaşlar da yangın güvenliği konusunda bilinçlendiriliyor. İtfaiye müdürlüğü, yangın tehlikesine karşı dikkatli olunması ve acil durum numaralarına zamanında haber verilmesinin önemini vurguluyor.5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi
# düzce, polis, destek

08 Nis 2024 - 09:29 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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