5 katlı binada korku dolu anlar! Alevlerin içinde yaşam mücadelesi

Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi

Sokak'ta bulunan Türkoğlu Sitesi'nde Y. G.'nin sahibi olduğu dairenin mutfak kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı. Olaya sağlık ve polis ekipleri de destek verdi.

Maddi Hasar ve İncelemeler

Yangın, daireyi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Mutfakta başlayan ve kısa sürede tüm daireyi saran alevler, büyük maddi hasarın oluşmasına neden oldu. Şans eseri bu olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Güvenliği İçin Önlemler ve Çağrılar

Düzce Belediyesi ve ilgili kurumlar, benzer olayların önüne geçmek adına gerekli tüm önlemleri alıyor. Vatandaşlar da yangın güvenliği konusunda bilinçlendiriliyor. İtfaiye müdürlüğü, yangın tehlikesine karşı dikkatli olunması ve acil durum numaralarına zamanında haber verilmesinin önemini vurguluyor.