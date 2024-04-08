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Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü

Zonguldak, Alaplı'da bayram temizliği sırasında meydana gelen korkunç bir kaza sonucu, 5. kattan düşen Ayşe Y. hayatını kaybetti. Soruşturma ve ev işleri güvenliği önlemleri gündemde.

İhlas Haber Ajansı
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Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü mask
Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü
Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü
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Anlık Dikkatsizlik, Kalıcı Kayıp

55 yaşındaki Ayşe Y., Alaplı'nın Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki evinde, bayram öncesi temizlik yaparken hayatının en kara gününü yaşadı. 5. katta bulunan dairesinin pencere camlarını temizleyen Ayşe Y., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti ve beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü

Acil Müdahaleye Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ayşe Y.'yi hemen Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Ayşe Y.'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu acı olay, ev işleri yaparken alınması gereken güvenlik önlemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında toplumsal bir farkındalık yaratma ihtiyacını gündeme getirdi.Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü

Soruşturma Sürüyor: Güvenlik Önlemleri Masada

Ayşe Y.'nin düşüşüyle sonuçlanan kaza sonrasında başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay, özellikle yüksekten düşmeler ve ev kazaları konusunda alınabilecek önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Alaplı'daki bu trajik olay, benzer durumların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılmasının önemini vurgulamakta.Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü
# kaza

08 Nis 2024 - 09:35 Zonguldak/ Alapli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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