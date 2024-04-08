Bayram temizliği yapan kadın 5. kattan düştü

Anlık Dikkatsizlik, Kalıcı Kayıp

55 yaşındaki Ayşe Y., Alaplı'nın Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki evinde, bayram öncesi temizlik yaparken hayatının en kara gününü yaşadı. 5. katta bulunan dairesinin pencere camlarını temizleyen Ayşe Y., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti ve beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Acil Müdahaleye Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ayşe Y.'yi hemen Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Ayşe Y.'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu acı olay, ev işleri yaparken alınması gereken güvenlik önlemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında toplumsal bir farkındalık yaratma ihtiyacını gündeme getirdi.

Soruşturma Sürüyor: Güvenlik Önlemleri Masada

Ayşe Y.'nin düşüşüyle sonuçlanan kaza sonrasında başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay, özellikle yüksekten düşmeler ve ev kazaları konusunda alınabilecek önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Alaplı'daki bu trajik olay, benzer durumların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılmasının önemini vurgulamakta.